ДТП и коммунальные аварии парализовали столичные дороги

Проблемы с проездом есть в центре и на Столичке

В Киеве утром в понедельник, 15 июня, на дорогах наблюдаются традиционные тянучки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе произошло около 10 ДТП, также на ряде дорог ограничено движение в связи с ремонтом и коммунальными ЧП.

Так, утром усложнено движение на проспекте Бажана, на улице Центральной. Также в тянучках утром Дарницкий мост, проспект Соборности, Броварской проспект, Русановская набережная, проспект Освободителей. Скованы заторами проспект Бандеры, Северный мост и проспект Шухевича.

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Также утром проблемы с движением есть на улицах Скляренко и Кирилловской, Копыловской и Петропавловской.

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Пробки утром есть на Подоле и в центре – парализованы Владимирский спуск, Петровская аллея, улицы Грушевского и Крещатик. Не проехать утром на проспектах Победы, Лобановского, на улице Гетьмана, на Голосеевском проспекте.

Кроме того, сложности с проездом есть на Столичном шоссе.

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Также коммунальщики сообщили, что из-за аварии на водопроводе диаметром 600 мм на проспекте Академика Королева перекрыто движение в сторону улицы Семьи Сосниных. Ликвидировать прорыв планировали утром 15 июня, но дорога пока что остается перекрытой. Объехать ремонтную зону можно так: просп. Ак. Королева – ул. Пшеничная – ул. Семьи Сосниных – просп. Леся Курбаса.

Ранее киевлян удивил "ремонт" моста над проспектом Победы на улице Дегтяревской.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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