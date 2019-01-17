Две станции метро в Киеве сделают доступными для лиц с инвалидностью
Капитальный ремонт пройдет на станциях «Сырец» и «Политехнический институт»
Капитальный ремонт будет сделан на станциях метро Киева "Сырец" и "Политехнический институт". Они станут доступными для лиц с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
КГГА утвердила рабочие проекты капитального ремонта станций. На станциях подземки заменят на современные: систему визуальной информации (навигации) для пассажиров, вторичные и торцевые табло электрочасы, буквы названия станции с увеличением размеров.
Кроме того, двери станут с шириной прохода 900 мм. Также будут заменены существующие устройства автоматической системы прохождения пассажиров в метрополитен в вестибюле станции и другое. Кроме того, специалисты позаботятся о дополнительных стационарных поручнях возле подъемников, пандусов и тележечных съездов, а также установят видеокамеры для телеконтроля по всем зонам станции.
Напомним, в декабре мы писали, что в Киеве на перроне станции метро умерла 9-летняя девочка. Ребенок страдал тяжелой формой ДЦП.
Кроме того, в ноябре прошлого года был объявлен тендер на строительство метро на Троещину. Проектные работы будут завершены в 2018-2019 годах.
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