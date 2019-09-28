Движение скоростного трамвая на Борщаговке в Киеве восстановят с 30 сентября

На выходных по линии скоростного будут ездить трамваи без пассажиров

/ Фото: Сергей Ревера

Движение трамваев №1, №3 по скоростной линии на Борщаговке, а также троллейбусов №27К будет восстановлено с понедельника, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия "Киевпастранс".

"Движение автобусов №3Т и №4 будет закрыто. 28 и 29 сентябрю будут осуществлены технические поездки по скоростной линии: трамваи будут курсировать без пассажиров", – говорится в сообщении.

При этом с 28 сентября движение трамваев №2 будет закрыто. Вместо них запустят автобусы 2Т "Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога: ул. Симиренко – бульв. Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул.Зодчих – просп. Леся Курбаса, в обратном направлении – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покотило – бульв. Кольцова – ул. Симиренко.

Реклама

Фото: Киевпастранс В тренде Киевские мосты с необычного ракурса: ремонты, опасности и необычные находки

Напомним, что с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама