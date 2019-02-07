Единый электронный проездной для транспорта в Киеве: где купить и как пользоваться

Kyiv Smart Card уже продается на 10 станциях столичного метро

Фото: Мила Князьская-Ханова

Единый электронный проездной для транспорта в Киеве: где купить и как пользоваться Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b12/d4e/5c5b12d4ef159.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b12/d4e/5c5b12d4ef159.jpg 2019-02-07T13:54:00+02:00 Транспорт Kyiv Smart Card уже продается на 10 станциях столичного метро

Единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Где купить электронный проездной и как его пополнить

Нам удалось обзавестись долгожданным электронным проездным в кассе на "Крещатике". Стоимость самой карты – 50 гривен, при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как в метрополитене: покупая до 10 стоимость каждой обойдется в 8 гривен, а если пополнить карточку сразу на 50 – 6,5 гривен, объяснила корреспонденту сайта "Сегодня" кассир в метро. А вот пополнить ее можно пока только в тех кассах, где она продается, либо через интернет, зарегистрировавшись на сайте transport.kyivcity.gov.ua.

"Еще можно пополнять в специальных автоматах, – объяснила сотрудница метро, показывая на бело-синюю "будочку", стоящую в углу кассового зала, – если найдете работающий".

Сейчас терминалы, в которых можно будет самостоятельно купить или пополнить Kyiv Smart Card, а также разовые талоны с QR-кодом, можно заметить на нескольких станциях, в том числе и на "Вокзальной", где транспортную карту пока не продают.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Однако, эти "будочки" пока не работают. Как объяснили "Сегодня" в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, их запустят после отладки системы.

"Они будут подключены в ближайшее время после тестирования их внутренней прошивки. Отдельно будут подключены коммерческие терминалы, в которых пополняют мобильные телефоны. После достижения определенных юридических договоренностей, в них будет возможность пополнить транспортную карту", – рассказали нам в департаменте.

Пока единую транспортную карту можно купить в кассах на "Крещатике" (выход на одноименную улицу), "Театральной", "Майдане Незалежности", "Академгородке" (первый выход), "Лесной" (первый выход), "Арсенальной", "Теремках" (второй выход), "Выдубичах" (второй выход), "Сырце" и "Почайной". В ближайшие дни кассы, в которых обслуживают Kyiv Smart Card, снабдят специальными наклейками, а в дальнейшем ее можно будет купить на всех станциях метро, в киосках "Киевпастранса" и специальных автоматах.

Как заплатить за проезд электронной картой: проверено на себе

На время переходного периода, пока вместе с едиными картами работают и карточки метрополитена, пройти по Kyiv Smart Card можно будет через турникеты, на которых будет специальная синяя наклейка. И тут возникли трудности: проект е-билета запущен недавно и пока такие турникеты в меньшинстве. К примеру, на пропускном пункте станции "Контрактовая площадь" со стороны Верхнего и Нижнего валов он оказался единственным и… отключенным.

"По единой карте у нас работает турникет №2, сейчас он сломан. Скоро починим, но сейчас пройти получится только по нашей карте", – объяснил сотрудник станции.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Тем временем, на станции скоростного трамвая "Старовокзальная" проблем не возникло: здесь для единой транспортной карты настроили те же турникеты, которые уже работали для Карточки киевлянина.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Система пропуска среагировала на карту моментально, "сообщив" срок ее действия, и разрешила проход.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

Получилось заплатить электронным билетом за проезд и в троллейбусе №27: после прикладывания карты к валидатору появилось сообщение "Карта действительна", а значит – оплата засчитана.

Правда, пока Kyiv Smart Card в наземном транспорте – редкость, и использование синей карты для оплаты проезда удивило кондуктора.

"Что это вы такое прикладываете, это же не карта киевлянина!", – поинтересовалась она, увидев, что мы используем новую карту.

На неготовность кондукторов к новинке в соцсетях жалуются и другие пассажиры.

"Один раз кондуктор нервничала, говорила, что не работает. Я поднес еще раз и попросил прочитать, что написано", – пишет киевлянин Дмитрий Пилипенко.

А вот контролеры будут искать "электронных зайцев" с помощью специальных устройств, которые будут сверять данные с валидаторов о зарегистрированных поездках и сверять с картами пассажиров. Электронный билет будет действителен до конца рейса, на конечных остановках систему будут обнулять, стирая данные об активных поездках. Так что "ездить кругами" не выйдет.

Как узнать, сколько осталось поездок на Kyiv Smart Card

Кстати, в отличии от турникета метролитена, валидаторы в наземном транспорте не сообщают о количестве оставшихся поездок. Однако, если поездок на карте не осталось – валидатор ее не воспримет.

Фото: Мила Князьская-Ханова, Segodnya.ua

"Если вы пустую карточку приложите к валидатору в наземном транспорте – он покажет, что карта недействительна, а в метро просто не пропустит на терминале. То есть, вы узнаете, что на карте у вас средств нет. Если это произойдет в наземном транспорте – то еще до осени 2019 года еще можно будет купить талончик", – рассказали нам в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Также баланс и использование карты можно отследить, зарегистрировав ее в учетной записи системы "КИЇВ ID". Инструкции и адрес сайта, где это можно сделать, есть на обратной стороне Kyiv Smart Card.

"Завести аккаунт несложно, там достаточно простая авторизация. Вы сможете там зарегистрировать карточку по пин-коду, который на ней, и следить даже за историей поездок. Например, посмотреть, куда ездил ваш ребенок, если у него ваша карта", – рассказали в КГГА.

Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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