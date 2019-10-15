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Эксклюзив: Кличко рассказал, когда будет построено метро на Троещину

15 октября, 21:51

По словам мэра Киева, в следующем году по Подольско-Воскресенскому мосту пустят автомобили

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Виталий Кличко считает, что метро на Троещину можно построить в течение пяти лет.

Об этом мэр Киева сообщил в студии программы "Сегодня" на канале "Украина".

"Мы понимаем, что Северный мост перегружен, понимаем, что нам нужно ремонтировать сейчас мосты и строить новый, для того, чтобы Троещина не была таким "островом", потому что добраться и уехать из Троещины очень сложно", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко подчеркнул, что строительство Подольско-Воскресенского моста ведется успешно. И результаты строительства могут наблюдать все желающие.

"Все видели: меняется визуально Подольско-Воскресенский мост. И моя задача: к концу следующего года мы должны открыть по нему автосообщение", между левым и правым берегом", – говорит Виталий Кличко.

По словам столичного мэра, строительство ветки метрополитена будет длится больше времени, чем запуск автосообщения.

"Вопрос метро – это больше времени, до пяти лет нам нужно для того, чтобы запустить ветку метро", – заявил мер Киева.

Напомним, что в 2018 году КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство линии метро на жилмассив Троещина.

При этом в Киеве проводятся подготовительные работы к строительству нового участка "зеленой" линии метрополитена, который пройдет от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

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видео метро мэр Троещина Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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