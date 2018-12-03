Экспресс в "Борисполь": из-за ажиотажа в Киев иногда пассажиры едут стоя

Экспресс от Киева до международного аэропорта "Борисполь" наконец-то запустили. Журналист сайта "Сегодня" прокатилась на поезде, чтобы лично оценить преимущества и недостатки нового ж/д сообщения.

На вокзале. Купить билеты на Центральном ж/д вокзале можно в небольшой кассе, которая расположена прямо за центральными дверьми. Для пассажиров по громкоговорителю чуть ли не каждые 20 минут объявляют, с какой платформы и когда отбывает или прибывает экспресс в аэропорт. Потратив минут пятнадцать корреспондент "Сегодня" приобретает заветные билетики. Они, кстати, больше похожи на обычные чеки из супермаркета с QR-кодами. Стоит одна поездка 80 грн.



























фото: Виталий Лазебник

В дороге. Отправляется поезд с 14-й платформы: каждые полчаса в часы пик утром (с 6:30 до 10:00) и вечером (с 18:30 до 22:00) и каждый час в остальное время. Время перед посадкой можно скоротать в зоне ожидания, которую специально обустроили для пассажиров экспресса. Пускают туда только с билетиками. Их, кстати, можно купить и при выходе на платформу. Тут установлены два терминала, принимающие оплату карточками. Зал ожидания обустроен мягкими диванчиками, висят табло, на которых показывают актуальные авиарейсы, есть даже детский уголок и розетки для зарядки мобилок. Отсюда прямой выход на платформу, где пассажиров ждет поезд, а стюард проверяет билеты. Отправляется экспресс ровно в 13:00. В салоне поезда чисто, приятно пахнет. Есть туалет, бесплатный Wi-Fi, полки для багажа. Поездка занимает 35 минут с остановкой на ж/д станции "Дарница". С этой станции билет к аэропорту тоже стоит 80 грн.

Из аэропорта. В самом аэропорту обратный билет мы покупаем прямо на платформе через платежный терминал за несколько минут до отправления экспресса. Также их можно купить и в кассе терминала D. На новой крытой станции, которую построили вплотную к терминалу D, чистые платформы, есть лавочки, мусорные урны, пандусы. Из-за ажиотажа в Киев приходится уже ехать стоя, так как практически все места заняты. Обратная дорога занимает те же 35 минут. Итого: поездка туда и обратно обходиться на двоих в 320 грн, что дешевле, чем на такси или рейсовых автобусах Skybus (цена билета из аэропорта до вокзала – 100 грн). К примеру, прокатиться на авто из центра Киева до "Борисполя" обойдется примерно в 360 грн, а автобусом – 400 грн.

Поломка. Не обошелся запуск экспресса и без ЧП. Так, уже на второй день работы, в субботу, экспресс, следуя из Киева, остановился в 5 км от аэропорта из-за проблем с двигателем. Некоторые пассажиры из-за паники, что опоздают на рейсы, сошли с поезда и решили идти через заснеженное поле. Для того, чтобы доставить остальных в "Борисполь", с Центрального ж/д вокзала оперативно был отправлен вспомогательный поезд. Как заверили в "Укрзализныце", все пассажиры успели на свои самолеты, а одного, который летел в Австралию через Катар, перерегистрировали на рейс в воскресенье.