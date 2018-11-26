Экспресс из аэропорта "Борисполь" в Киев: появилось расписание

Поезд будет ходить круглосуточно с интервалом от 30 до 60 минут

"Укрзализныця" утвердила график отправления нового скоростного поезда Kyiv Boryspil Express со станции "Борисполь — аэропорт". Он соединит воздушные ворота столицы с Центральным железнодорожным вокзалом, пишет "Информатор".

По данным железнодорожников, средний интервал движения экспресса будет составлять от 30 до 60 минут.

Поезд будет работать круглосуточно. Ночью интервал движения будет самым большим, а чаще всего экспресс будет ходить в вечернее время. Kyiv Boryspil Express обещают запустить в конце ноября-начале декабря.

Ранее в "Укрзализныце" огласили название экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал Киева с аэропортом "Борисполь". Он будет называться Kyiv Boryspil Express.

В голосовании за четыре дня приняло участие 10 тысяч пользователей Facebook, победил вариант от жителя Борисполя Евгения Захарова с 3,6 тыс. голосов. Ему дадут приз, но в "Укрзализныце" пока не уточнили, какой именно.

Напомним, 25 октября на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.

Кроме того, ранее "Укрзализныця" показала отремонтированные рельсовые автобусы польской фирмы Pesa, которые будут возить пассажиров по линии скоростного экспресса от Центрального ж/д вокзала до аэропорта "Борисполь".