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Электричка в "Борисполь" возобновляет работу: названа дата

9 июня, 21:50

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Кроме известных остановок, появляется еще одна – «Выдубичи»

Kyiv Boryspil Express возобновляет работу и будет останавливаться на еще одной станции. Об этом сообщил Иван Юрик, руководитель "Укрзализныци".

"К долгожданному возобновление авиарейсов – две хорошие новости: запуск Kyiv Boryspil Express с 15 июня и открытия новой остановки "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единый логистический цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", – сообщил он на своей странице в Facebook.

По данным руководителя "Укрзализныци", на первом этапе движение электропоездов восстанавливается частично, а с увеличением количества авиарейсов экспресс будет ходить раз в сутки.

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Ранее в международном аэропорту "Борисполь" пояснили, почему мало активности в аэропорту в связи с возобновлением авиасообщения внутри страны – самолеты оттуда начали летать с 5 июня. Тем временем, столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.

Напомним, с 24 марта из-за пандемии коронавируса украинцам пришлось на время забыть о туристических авиапутешествиях.

В Киеве с 23 марта останавливают пассажирские перевозки общественным транспортом. Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут возить только работников экстренных служб, медиков, военных и полицейских, спасателей, работников аптек и продовольственных магазинов.

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Укрзализныця станции экспресс хаб Kyiv Boryspil Express

Источник: Сегодня

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