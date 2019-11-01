Электронные билеты в Киеве: систему обещают полностью запустить в апреле

Каждый день по карточкам регистрируют 250 тысяч поездок

Фото: КГГА

В Киеве продолжают переход на новую систему оплаты проезда в транспорте. Так, сейчас по е-билету ежедневно совершается 250 тысяч поездок, каждую неделю им начинают пользоваться 7 тысяч новых пассажиров, сообщили в КГГА.

В промышленную эксплуатацию систему е-билета, в которую, кроме карточек, входят билеты с QR-кодами, планируют запустить к апрелю 2020-го. К этому времени систему наладят и исправят ошибки, а также установят все терминалы по продаже и пополнению е-билета.

В КГГА уверяют, что технически к запуску электронного билета все готово, но нужно все отработать. А то, что уже вводят его два года, называют сложностью установки оборудования и тестирования. Плюс ждали полгода, пока Киеврада выделила средства на выпуск ученических е-билетов. А без них запускать всю систему не было смысла. Кстати, массово выдавать ученические е-билеты начнут в декабре, после того, как их закажут родители.

Реклама

Тем временем в ноябре пассажиры наземного городского транспорта уже смогут рассчитаться за проезд банковской карточкой. Сейчас система тестируется. Отметим, что в метро это уже можно сделать.

А проверять, оплачен ли проезд, будут, как и раньше, контролеры "Киевпастранса". Им уже выдали 300 устройств контроля.

Напомним, запуск электронного билета в Киеве, который был запланирован на 1 ноября, переносится. 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

"Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама