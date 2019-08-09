Электронный билет в Киеве: как купить и пополнить в автомате (инфографика)

В столичной подземке появились автоматы по продаже е-билетов. Первые три уже заработали на станциях "Крещатик", "Академгородок" и "Площадь Льва Толстого". "Сегодня" их протестировали.
Ведает е-автоматами КП "ГИВЦ". По задумке, они и пополняют, и продают е-билеты Kyiv Smart Card, а также позже начнут продавать QR-коды для одноразовых поездок (начнет работать с 1 ноября). Меню на экране бокса состоит из трех вышеуказанных позиций, плюс четвертая — инструкция, но она, к сожалению, неактивна.
Из-за этого и возникает множество проблем. С первого взгляда не понятно, куда вставлять транспортную карту. Напомним, она стоит 50 гривен. Дело в том, что на автоматах есть два окошка: "Пополнение е-билета" вверху бокса и "Е-билет" внизу. Верхнее окошко предназначено для считывания транспортной карты и пополнения ее поездками, а нижнее — для покупки е-билета (оттуда вылезет новенькая карта после оплаты). Если пользователь вставит карту в нижнее окошко, то ее "съест" автомат (если такое произошло, звоните на горячую линию "ГИВЦ" — 044-366-55-55).
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Киевляне недовольны отсутствием инструкций.
"Обычно, когда вводят какие-то новшества в метро, то вешают плакаты с инструкциями, а тут такого не предусмотрели", — жалуется киевлянка Мария Кадомская. Когда корреспонденты тестировали автомат, то к нам подошла даже кассир станции и попросила показать, как он работает. "Люди постоянно жалуются на эти автоматы, мы и хотим помочь, но нам самим никто не пояснял, как они работают", — поделилась с нами кассир станции "Крещатик".
КАК ПЛАТИТЬ. С покупкой и пополнением е-билета проблем у нас не возникло. Для этого достаточно вставить карту в верхнее окошко и ввести с помощью кнопочной клавиатуры нужное количество поездок. Рассчитаться за поездки можно как наличными, так и с помощью банковской карты, но только такой, на которой есть PayPass. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.
ЧЕК НА СДАЧУ. Несмотря на то что на автомате есть отсек для выдачи сдачи, получить ее не удастся. Вместо этого бокс выдает чек с 16-значным кодом. В нем зашифрована сдача. Его можно использовать при следующем пополнении е-билета таким образом: когда на экране автомата появится сообщение "Внести деньги", то сразу же всплывает поле для введения кода. Также остаток можно использовать и на терминалах платежной системы "2click".
"Сдачу можно также использовать для пополнения телефона или банковской карты на терминалах "2click", — пояснили нам в техподдержке е-билета.
В КП "ГИВЦ" обещают устранить все проблемы до перехода города на новую систему оплаты проезда, которая, напомним, состоится 31 октября. К этому времени полностью перестанут продавать жетоны в метро, в остальном транспорте перестанут пользоваться привычными билетиками или проездными. А еще 207 таких е-автоматов заработают на всех станциях метро и на остановках гортранспорта.
Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.
Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.
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