Электронный билет в Киеве: как купить и пополнить в автомате (инфографика)

Несмотря на то что на автомате есть отсек для выдачи сдачи, получить ее не удастся

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В столичной подземке появились автоматы по продаже е-билетов. Первые три уже заработали на станциях "Крещатик", "Академгородок" и "Площадь Льва Толстого". "Сегодня" их протестировали.

Ведает е-автоматами КП "ГИВЦ". По задумке, они и пополняют, и продают е-билеты Kyiv Smart Card, а также позже начнут продавать QR-коды для одноразовых поездок (начнет работать с 1 ноября). Меню на экране бокса состоит из трех вышеуказанных позиций, плюс четвертая — инструкция, но она, к сожалению, неактивна.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Из-за этого и возникает множество проблем. С первого взгляда не понятно, куда вставлять транспортную карту. Напомним, она стоит 50 гривен. Дело в том, что на автоматах есть два окошка: "Пополнение е-билета" вверху бокса и "Е-билет" внизу. Верхнее окошко предназначено для считывания транспортной карты и пополнения ее поездками, а нижнее — для покупки е-билета (оттуда вылезет новенькая карта после оплаты). Если пользователь вставит карту в нижнее окошко, то ее "съест" автомат (если такое произошло, звоните на горячую линию "ГИВЦ" — 044-366-55-55).

Инфографика "Сегодня"

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Киевляне недовольны отсутствием инструкций.

"Обычно, когда вводят какие-то новшества в метро, то вешают плакаты с инструкциями, а тут такого не предусмотрели", — жалуется киевлянка Мария Кадомская. Когда корреспонденты тестировали автомат, то к нам подошла даже кассир станции и попросила показать, как он работает. "Люди постоянно жалуются на эти автоматы, мы и хотим помочь, но нам самим никто не пояснял, как они работают", — поделилась с нами кассир станции "Крещатик".

КАК ПЛАТИТЬ. С покупкой и пополнением е-билета проблем у нас не возникло. Для этого достаточно вставить карту в верхнее окошко и ввести с помощью кнопочной клавиатуры нужное количество поездок. Рассчитаться за поездки можно как наличными, так и с помощью банковской карты, но только такой, на которой есть PayPass. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

ЧЕК НА СДАЧУ. Несмотря на то что на автомате есть отсек для выдачи сдачи, получить ее не удастся. Вместо этого бокс выдает чек с 16-значным кодом. В нем зашифрована сдача. Его можно использовать при следующем пополнении е-билета таким образом: когда на экране автомата появится сообщение "Внести деньги", то сразу же всплывает поле для введения кода. Также остаток можно использовать и на терминалах платежной системы "2click".

"Сдачу можно также использовать для пополнения телефона или банковской карты на терминалах "2click", — пояснили нам в техподдержке е-билета.

В КП "ГИВЦ" обещают устранить все проблемы до перехода города на новую систему оплаты проезда, которая, напомним, состоится 31 октября. К этому времени полностью перестанут продавать жетоны в метро, в остальном транспорте перестанут пользоваться привычными билетиками или проездными. А еще 207 таких е-автоматов заработают на всех станциях метро и на остановках гортранспорта.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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