Не на всех телефонах снимает поездки, в метро карту или QR-код не купить люди и е-билет пока не подружились

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Электронный билет в Киеве: какие проблемы с новой системой оплаты проезда Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5 2019-07-29T08:56:00+03:00 Транспорт Не на всех телефонах снимает поездки, в метро карту или QR-код не купить люди и е-билет пока не подружились

В КГГА отчитались, что весь наземный транспорт раньше срока оборудован валидаторами, и уже с 31 октября город полностью перейдет на электронный билет. "Сегодня" проверила, как идет внедрение новой системы оплаты проезда на самом деле. Напомним, купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в Т-киосках во всем городу (цена — 50 грн). Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно в личном кабинете киевлянина.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ. По словам замглавы КГГА Дмитрия Давтяна, валидаторы теперь есть во всех 1326 единицах столичного транспорта. Проверка "Сегодня" показала, что они действительно есть, но работают не всегда исправно. За полчаса поездки на автобусе №119 е-билетом воспользовались всего семь человек.

"Я как узнала о е-билете, очень обрадовалась, ведь там предусмотрена разовая поездка по QR-коду, который можно сохранить на телефон и спокойно ехать. Но я подносила код к валидатору шесть раз, и система его не прочитала. Пришлось купить обычный талончик", — пожаловалась нам киевлянка Мария Кулик.

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Наша попытка проехаться по разовому QR-коду тоже оказалась неудачной: когда поднесли телефон, валидатор начал мигать красным цветом и на экране появилось сообщение: "Билет недействителен". В техподдержке е-билета нам пояснили, что такая проблема есть только на iPhone, и подсказали решение: QR-код нужно добавить в приложение Wallet — и все заработало. Код, отметим, действует только 15 дней.

МЕТРО. Тут в рамках е-билета постепенно отказываются от жетонов (полностью должны исчезнуть 31 октября). Их уже не продают на станции "Кловская", частично отказались на "Ипподроме", "Нивках", "Теремках", "Позняках", а в августе — на "Красном хуторе" и "Днепре". На "Теремках" отказ от жетонов тут же спровоцировал очереди — люди специально идут на тот вход, где еще продают жетоны.

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

"Мне нужно проехаться раз, а покупать ради этого карточку за 50 грн я не буду", — сетует житель пригорода Петр Грабар.

В метро не отрицают, что в перспективе откажутся и от бесконтактных карточек зеленого цвета.

"Сейчас переходной период, и пока отказываемся только от жетонов", — рассказала "Сегодня" Наталка Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен".

Отметим, что ни один автомат по продаже е-билета и разовых QR-кодов до сих пор не работает, хотя их установили на всех станциях метро.

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в декабре 2021 года откроют метро на Виноградарь.

Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.

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