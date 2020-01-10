"Это был самый дешевый проезд": в КГГА объяснили подорожание двух маршруток

В коммунальной службе перевозок КГГА сообщили, что перевозчики сами в праве устанавливать стоимость проезда

/ Фото: Сегодня

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В коммунальной службе перевозок КГГА прокомментировали подорожание проезда в маршрутных такси №240 и №241 с пяти до шести гривен. Напомним, объявления о подорожании проезда появились в салонах маршруток, которые перевозят пассажиров на Лесном массиве. Подорожание проезда на 1 гривну запланировано на 11 января.

Оказывается, эти маршрутки были последними в Киеве, где длительное время держался самый дешевый в городе проезд – 5 гривен.

"Перевозчики сами в праве устанавливать стоимость проезда – у них "вольный тариф". Они могут только уведомить письменно нас о планах о повышении или понижении стоимости проезда. На маршрутах №№ 240, 241 такая стоимость проезда держалась очень давно. И по такой цене пассажиров уже не возят в киевских маршрутках. У перевозчика, кстати, самые новые автобусы – Евро-5, бежевые Ataman. Предприятие закупило новый транспорт и возило киевлян по самым низким ценам длительное время", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной службе перевозок КГГА.

В службе отмечают, что другие перевозчики Киева пока не присылали писем о подорожании проезда в своих маршрутках.

"Пока такой информации нет. Перевозчики работают по тарифу 7-8 гривен, и вряд ли будут повышать стоимость проезда больше, чем действующий тариф "Киевпастранса" – 8 гривен. Хотя и тех, кто возит пассажиров по тарифу в шесть гривен, тоже немного в городе", – добавляют в службе.

Ранее сообщалось, что жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Кроме того, в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украину, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

Также мы писали, что Львов может стать первым городом Украины, в котором не будет маршруток: петицию об их замене новыми автобусами уже поддержали депутаты. Инициаторами подачи петиции стали две львовянки, которым однажды надоело добираться на работу в переполненных маршрутках. В свою очередь, частные перевозчики новую транспортную концепцию восприняли без энтузиазма.

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