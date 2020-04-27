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Генплан Киева: какие дороги расширят и где обещают построить развязки

27 апреля, 16:02

Наталья Руда

Из-за карантина общественные слушания по генплану перенесли

В проекте генерального плана Киева предусмотрена реконструкция ряда дорог с расширением проезжей части и строительство многоуровневых развязок.

В частности, по проекту предлагается ремонт с расширением дороги улиц Щербаковская, Стеценко, Дегтяревская в Шевченковском районе, Кирилловская, Глубочицкая, Вышгородская в Подольском районе, Богатырская в Оболонском районе, проспектов Академика Заболотного, Голосеевского и Науки в Голосеевском районе, улиц Бориспольская, Тростянецкая в Дарницком районе.

Развязки проектом нового генплана предусмотрены на Харьковской площади и на пересечении Бориспольской улицы с Харьковской трассой, на проспекте Романа Шухевича, ул. Братиславской, Оноре де Бальзака, на Дарницкой площади, на ул. Привокзальной близ станции метро "Черниговская" в Днепровском районе, на площади Героев ВОВ в Печерском районе, на проспекте Академика Палладина, Большой Окружной дороге в Святошинском районе, на площади Валерия Марченко (Интернациональная площадь) в Шевченковском районе.

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Фото: Генплан Киева в Facebook

Фото: Генплан Киева в Facebook

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Напомним, коммунальная организация "Киевгенплан" завершила разработку проекта нового генерального плана столицы и опубликовала основные положения документа. Сам генплан состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями. Общественные слушания и обсуждения проекта генплана должны были начаться 20 марта, однако их перенесли из-за карантина.

Киевляне смогут изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: kyivgenplan.prop@gmail.com, а также по почтовому адресу: 01001, г.. Киев, ул. Крещатик, 32.

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Новости "Сегодня" сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

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транспорт Киев генплан

Источник: Сегодня

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