"Герои парковки" в Киеве: как в столице будут бороться с нарушителями

Власти грозят штрафами и эвакуаторами, а активисты могут «наградить» наклейкой

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Герои парковки" в Киеве: как в столице будут бороться с нарушителями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c55/1ba/5c5c551bae631.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c55/1ba/5c5c551bae631.jpg 2019-02-07T17:56:00+02:00 Транспорт Власти грозят штрафами и эвакуаторами, а активисты могут «наградить» наклейкой

Наклейка на неправильно припаркованную машину: авторы проекта "Останови Лося" пытаются привлечь внимание водителей к нарушениям правил остановки и стоянки.

"Человек не нашел ничего лучшего, как гениально решить вопрос парковки. "А где мне парковаться? На тротуаре!". Перекрыл пешеходам все", – говорят активисты.

Константин Андриюк, автор проекта "Останови Лося", объясняет: львиная доля нарушений правил парковки возникает из-за "совкового" мышления водителей.

"У нас человек, который покупает автомобиль, это такой среднестатистический украинец. Он считает, что паркоместо для него должно существовать априори. Но никто из них не создает петиции в Киевраду, не инициирует общественные слушания, не собирает тысячи подписей с единомышленниками", – объясняет активист.

Между тем, в Киеве вскоре заработает парковочная инспекция. К новой службы контроля уже набрали 10 человек. Сейчас они проходят обучение. Инспекторы сначала будут проводить разъяснительную работу, но со временем начнут штрафовать.

"Город перед собой ставит две задачи. Одна из них – это расчистить, упорядочить парковочное пространство. С другой стороны – упорядочить движение общественного транспорта в центре города", – говорит Дмитрий Рахматуллин, заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Финансовое взыскания для недобросовестного водителя – 510 гривен. Однако уже сейчас неправильно припаркованное авто могут эвакуировать на штрафплощадку.

"Фактически, мы также будем осуществлять эвакуацию при отсутствии водителя", – предупредил Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины.

Между тем, в Стамбуле, одном из крупнейших мегаполисов планеты, несмотря на беспорядок на дорогах, небрежно припаркованное авто простоит ровно до приезда эвакуатора. И нарушителю придется заплатить немалый штраф, чтобы вернуть машину.

Ранее мы писали, что 29 ноября евробляхер заблокировал движение троллейбусов по улице Софийской в Киеве. Прямо возле собора припарковался водитель автомобиля на иностранных номерах, и машину никак не мог объехать троллейбус.

Кроме того, 30 ноября "герой" парковки на Подоле заблокировал проезд и оскорблял горожан. Водитель джипа хамил женщине-водителю трамвая.

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