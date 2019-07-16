Год с дорогим проездом в общественном транспорте Киева: куда уходят деньги

Итоги года с дорогим проездом в общественном транспорте: на развитие средств все равно не хватает

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Год назад в Киеве вдвое подорожал проезд в общественном транспорте. Зарплаты транспортникам, как и обещали, подняли, а вот пассажиры улучшений не почувствовали.

С 14 июля 2018 года тарифы на разовую поездку в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличились с 4 до 8 грн, а в метро с 5 до 8 грн. Жители говорят, что к ценам уже привыкли, но за год транспорт не стал ни комфортнее, ни пунктуальнее.

"На моем маршруте ездит, как и раньше, пара новых автобусов, но большинство старых. Не заметно, чтобы кардинально обновляли подвижной состав", — говорит киевлянка Яна Дудка.

В "Киевпастрансе" отчитались о повышении зарплат для сотрудников: в июне 2018 года водители автобусов в среднем получали 15,6 тыс. грн, а сейчас 19,3 тыс. грн. У контролеров-кассиров было 7 тыс. грн, а теперь 9,6 тысячи. А вот о заработках гендиректора говорить не стали, мол, получает согласно заключенному контракту. Также в КП рассказывают, что увеличилась выручка от оплаты за проезд, но цифры привели только по проездным. Так, с июля 2017-го по июнь 2018-го их было продано на 86,5 млн грн. А за аналогичный период 2018—2019 годов на 133,4 млн грн. Плюс — 46 млн. На какие нужды направляют средства, в КП не уточняют, а на вопрос о нехватке кадров отвечают:

"У нас работает 8 тысяч человек. Процесс увольнения и приема на работу идет беспрерывно".

В "Киевском метрополитене" признаются, что проблемы еще остались.

"По 2018 году нам удалось закрыть полностью вопрос "коммуналки" и повысить сотрудникам зарплату более чем на 30%. Вышли на средний уровень по Киеву в 10—11 тысяч гривен, но этого все равно недостаточно. Вакансии закрываются тяжело, особенно по специфическим техническим специальностям", — признается советник директора подземки Наталка Макогон.

В метро также говорят, что в этом году по прибыли получили немного больше 1 млрд грн. 80% ушло на зарплаты, а почти все остальное — на оплату электроэнергии.

"В прошлом году платили 400 миллионов за электроэнергию, а в этом уже 550 миллионов. Экономим, внедряем технологии, но все равно предприятие работает на электрике, и это большая статья расходов. На текущие расходы остается немного средств, 50—60 миллионов. Этого хватает на поддержание инфраструктуры, чтобы все работало, как работает. Но не на развитие", — поясняют в КП и напоминают, что дотаций и субвенций подземка не получает.

Но есть объекты, которые финансируются из бюджета Киева. Сейчас это капремонт станции "Святошин" и строительство метро на Виноградарь.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, на каких маршрутах в столице теснее всего.

Также отметим, что недавно Киеве посчитали тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, за полгода единым электронным билетом оплатили 28 миллионов поездок. В основном – в наземном транспорте. Зато в подземке оказалось втрое меньше. Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

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