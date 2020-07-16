Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Готовимся к пробкам: в Киеве на три недели ограничат проезд по Дегтяревской

16 июля, 21:29

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На проезжей части пройдет большой ремонт

В Киеве с 18 июля по 8 августа на улице Дегтяревской частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Дорожники планируют провести здесь средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между ул. Макуха и развязкой на пересечении с Телиги и Довженко. В ближайшие выходные там уже начнут снимать старый асфальт. Во время работ движение будет частично ограничено.

В тренде
Кличко рассказал о болезнях киевлян, умерших от коронавируса

Напомним, до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Также столичные дорожники начали работы еще на одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют достроить Железнодорожное шоссе, чтобы разгрузить дороги в центре. Удлинение Железнодорожного шоссе будет выполнять функцию полноценного правобережного подхода к Дарницкому мосту.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ремонт КГГА асфальт дорожное покрытие движение транспорта

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)Происшествия
Вокруг Подольского моста в Киеве вспыхнул новый скандал: из бюджета пытались украсть 80 млн гривен
Вокруг Подольского моста в Киеве вспыхнул новый скандал: из бюджета пытались украсть 80 млн гривенТранспорт
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садах
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садахДругие новости
Киевляне сняли на видео, как автобус с пассажирами на ходу теряет запчасти
Киевляне сняли на видео, как автобус с пассажирами на ходу теряет запчастиТранспорт
Хулигана усмиряли не копы, а пассажиры: в столичном метро произошла драка
Хулигана усмиряли не копы, а пассажиры: в столичном метро произошла дракаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять