Готовимся к пробкам: в Киеве на три недели ограничат проезд по Дегтяревской

В Киеве с 18 июля по 8 августа на улице Дегтяревской частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Дорожники планируют провести здесь средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между ул. Макуха и развязкой на пересечении с Телиги и Довженко. В ближайшие выходные там уже начнут снимать старый асфальт. Во время работ движение будет частично ограничено.

В тренде Кличко рассказал о болезнях киевлян, умерших от коронавируса

Напомним, до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Также столичные дорожники начали работы еще на одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют достроить Железнодорожное шоссе, чтобы разгрузить дороги в центре. Удлинение Железнодорожного шоссе будет выполнять функцию полноценного правобережного подхода к Дарницкому мосту.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама