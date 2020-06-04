Грядут пробки: в Киеве больше чем на месяц перекроют центральную улицу

В Киеве с 4 июня частично ограничат движение на улице Ивана Франко. С 8 июня до 15 июля движение на улице будет перекрыто. Об этом сообщает "Киевавтодор".

"На улице Ивана Франко начнут средний ремонт. Дорожники будут обновлять покрытие в квартале между улицами Богдана Хмельницкого и Липинского", – говорится в сообщении.

Объехать участок, где будет проходить ремонт, можно по улицам Лысенко и Коцюбинского.

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Напомним, в ночь на 3 июня частично ограничили движение на Столичном шоссе, где ремонтируют трубопровод. По предварительным планам, ремонт будет продолжаться до 7 июня. Во время работ частично ограничено движение в двух крайних полосах. Также до 16 июня ограничено движение на улице Прорезной в связи с текущим ремонтом. Дорожники работают на участке между домами № 10 и № 14 (квартал между улицами Паторжинского и Пушкинской/ Гринченко).

Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.

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При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.

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