Грядут пробки: в Киеве ограничат движение на Воздухофлотском проспекте

Изменения в движении связаны с мероприятиями в память о бойцах Иловайского котла

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в среду, 28 августа, на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение будет перекрыто в связи с проведением мероприятий, посвященных памяти бойцов Иловайского котла.

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Также 28 августа будет изменен маршрут автобусов № 119 и троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30.

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Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

Согласно данным военной прокуратуры, главной причиной поражения Украины под Иловайском стало вторжение большого количества российских войск, однако не обошлось без проблем в украинской армии.

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