Грядут пробки: в Киеве перекроют проспект Палладина и заезд на Южный мост

На участке проспекта Академика Палладина и на заезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе будет проводиться ремонт

Фото: kyivcity.gov.ua.

В Киеве частично ограничат движение на проспекте Академика Палладина, а также на участке заезда на Южный мост с Надднепрянского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 12:00 29 апреля до 22:00 2 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле станции метро "Выдубичи", - говорится в сообщении.

А с 6:00 1 мая в связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта на участке от ул. Академика Ефремова до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе.

Также сообщалось, что с 21:00 26 апреля по 6:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина. Также с 8:00 28 апреля по 6:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении б-ра Дружбы Народов.

Напомним, что во время празднования Пасхи в Киеве изменит работу общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и маршрутки, которые проходят возле станций метрополитена 27 апреля будет продлена на один час, а 28 апреля транспорт начнет курсировать на час раньше.

Отметим, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

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