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Грядут пробки: в Киеве снова перекроют Южный мост

Сегодня, 15:34

Движение частично ограничат с 23:00 19 апреля до 4:00 22 апреля

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве с 23:00 19 апреля до 4:00 22 апреля частично ограничат движение транспорта на Южном мосту в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Уточняется, что ограничения связаны с ремонтными работами на мостовом переходе.

Напомним, что это уже не первое ограничение для движения транспорта на Южном мосту. Так, до 28 апреля на Южном мосту частично ограничено движение с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Также на днях сообщалось об аварийном ремонте на деформационном шве опоры нижней стороны Южного моста. При этом ежедневно как на мосту, так и на проспекте Бажана наблюдаются серьезные пробки.

Отметим, что с субботы действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. При этом ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00. 

Также мы писали, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, ДТП, южный мост

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