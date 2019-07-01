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Грязь в общественном транспорте: как в Киеве убирают в маршрутках и автобусах

1 июля, 09:31

Чиновники уверяют, что убирают каждый день, а работники депо в глаза не видели моющих средств

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевляне регулярно жалуются на грязь в общественном транспорте. "Езжу на 12 трамвае каждые выходные в Пущу. Некоторые вагоны настолько грязные, что кажется их годами не моют, даже остановку из окон невозможно разглядеть", — сетует киевлянин Александр Желдак. "Сегодня" разбирались, как моют общественный транспорт и куда жаловаться на его состояние. 

КАК УБИРАЮТ. По нормам, убирать и мыть транспорт должны ежедневно во время прохождения техосмотра техники.

"Помимо обязательной ежедневной уборки, во время неблагоприятных погодных условий уборка салонов проводится дополнительно на конечных остановках", — заявил "Сегодня" Александр Савицкий, и. о. главного инженера КП "Киевпастранс".

По его словам, в столице применяют три вида уборки: ручную, полумеханизированную и механизированную. Ручная мойка производится с помощью шланга и щеточки, а также веника и тряпок с моющими средствами. Полумеханизированная и механизированная происходят с помощью автоматических струйных установок со щетками для мытья кузовов и дисков колес. Правда, в первом случае используется человеческий труд. Моют транспорт в специальных цехах по техобслуживанию. Один из таких цехов в трамвайном депо имени Шевченко в прошлом году обновили. Там установили спецнасосы, с помощью которых воду для помывки используют несколько раз. А в прошлом году "Киевпастранс" провел тендер на генеральную уборку трамваев, автобусов, троллейбусов и фуникулера на сумму 12 млн грн. Согласно условиям договора, уже до ноября 2019 года общественный транспорт полностью очистят от надписей, жвачек, натрут хромированные поверхности и проведут дезинфекцию салонов. 

Следить за своим транспортом обязаны и их водители, говорят в КП: перед выездом на маршрут водитель обязан проверить чистоту салона и вид кузова. Если он этого не сделал, ему грозит админответственность в виде выговора или даже увольнения. 

Но сами работники депо признаются, что транспорт моют плохо.

"Я ни разу не видел, чтобы салон мыли с моющим средством. Напором воды — это да. Уборщиц вызываем, когда в салоне что-то разлили, сметану, например", — рассказал нам Михаил, водитель троллейбуса.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ. Чиновники советуют обращаться на горячую линию "Киевпастранса" — (044) 528-30- 11. Оператору нужно сообщить бортовой номер транспортного средства, время жалобы и локацию, где были обнаружены недочеты.

"Обращение рассматривают в эксплуатационных депо и автопарках и сразу же устраняют", — уверяет Савицкий. 

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что  жители Днепра жалуются на грязные маршрутки в социальных сетях с хэштегом "Помой меня". Перевозчики видят замечания и отправляют "грязнуль" на мойку. 


Кроме того, в украинских маршрутках активизировались карманники.

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Тег транспорт, Киев, грязь

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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