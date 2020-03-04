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Инструкция от КГГА: как воспользоваться QR-билетом в транспорте Киева и не запутаться

4 марта, 16:00

Наталья Руда

Срок действия одноразового QR-билета - 15 суток

Киевская городская государственная администрация в преддверии перехода в общественном транспорте на единый электронный билет (е-билет) опубликовала подробную инструкцию о том, как воспользоваться в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке QR-билетом.

Напомним, что срок действия одноразового QR-билета – 15 суток. Его можно использовать в распечатанном виде или в электронном (на экране смартфона).

Распечатанный, бумажный, QR-билет необходимо поднести к зеркальной части валидатора и дождаться звука. Если же пользоваться QR-билетом, сгенерированном на телефоне, то необходимо экран гаджета поднести к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

Разовый QR-билет можно приобрести:

  • в приложении Kyiv Smart City:

в разделе "Купить QR-билет" на главной странице приложения нужно выбрать количество билетов и оплатить их банковской карточкой. После этого QR-код билета появится в разделе "Мои билеты". Если открыть раздел, автоматически откроется актуальный QR-билет. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

  • в личном кабинете киевлянина:

Необходимо войти в личный кабинет, открыть раздел "Каталог услуг", выбрать "Транспортные услуги" → "Электронный билет" → "Мои билеты" → "QR-билет" → "Купить" → "Добавить в корзину". Приобретенный QR-билет будет доступен в личном кабинете. Его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте.

  • в терминалах самообслуживания Ibox, 2click:

Адреса терминалов:

https://ibox.ua/map;

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https://kiev.orgdir.ru/2+click/.

  • с помощью чат-ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook:

https://t.me/KyivPayBot;

https://t.me/KyivMetropolitenBot;

https://m.me/KyivPayBot;

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https://m.me/KyivMetropolitenBot.

Чтобы приобрести QR-билет с помощью чат-бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, позволить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию "QR-билет" (Киев), ввести количество билетов, подтвердить оплату (комиссия 3%), выбрать карточку. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

  • в терминале самообслуживания на станциях метро:

на главном экране терминала нужно нажать на раздел "Купить разовый QR-билет",

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  • в кассе станции (только за наличные):

бумажный билет с QR-кодом необходимо поднести к зеркальной части турникета.

Также в КГГА показали, как выглядит зеркальная часть валидатора:

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Вместе с тем, киевляне в социальных сетях отмечают, что до сих пор кассиры не на всех станциях метро пополняют е-билет, а сами терминалы пополнения могут принимать купюры номиналом только до 200 гривен.

Отметим, что с изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые проездные. Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card.

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транспорт Киев е-билет

Источник: Сегодня

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