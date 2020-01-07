Итоги года в столице: гендиректор "Киевавтодора" рассказал о своей гордости и признался, на чем удалось сэкономить

За дорогами следят при помощи тысяч камер, а улицы перед снегопадом поливают соляным раствором

Фото: П. Авдокушин

Для Киева 2019 год был богат на масштабные ремонты улиц и мостов, что конечно же сопровождалось заторами на дорогах столицы. Сайт "Сегодня" пообщался на эту тему с Александром Густелевым, генеральным директором коммунальной корпорации "Киевавтодор". Подводя итоги года, главный дорожник столицы рассказал нам о новшествах, которые готовят для горожан.

Фото: КК "Киевавтодор"

- Каким 2019 год был для "Киевавтодора"?

- Год был непростым для нас. Но могу сказать, что продуктивным. Мы закончили капитальный ремонт и реконструкцию на 10 важных объектах для Киева. Это реконструкция улицы Ивана Федорова в центре Киева. Завершили реконструкцию улицы Семьи Кульженко на участке от улицы Луговой до Большой Окружной дороги в Оболонском районе. Теперь киевские водители имеют возможность объезжать площадь Тараса Шевченко и не стоять в многокилометровых в заторах.

Завершен капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела. Сделан капитальный ремонт проспекта Правды (от улицы Гречко до Газопроводной). Также проведен капитальный ремонт проспекта Палладина, капитальный ремонт подходов к кольцевой транспортной развязке на пересечении улиц Гната Юры и Покотило. Сделали капитальный ремонт Выгуровского бульвара.

Особая гордость – это капитальный ремонт улицы Алматинской. Она превратилась в современную удобную магистраль с новым освещением, качественным дорожным покрытием, что значительно позволит разгрузить транспортные потоки на левом берегу столицы. На финальной стадии капитальный ремонт Дарницкой (Ленинградской) площади. Его мы сделали в очень сжатые сроки.

Также киевские водители здорово намучились во время капитального ремонта автомобильных проездов на мосту Метро через Русановский пролив. Сейчас работы там на финальной стадии. Это очень серьезный ремонт, поскольку конструкции за годы эксплуатации пришли в негодность и фактически были нами восстановлены заново. Для восстановительных работ привлекали немецких и польских специалистов.

Фото: КК "Киевавтодор"

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- Киев уже больше месяца живет в ожидании настоящей зимы. Насколько "Киевавтодор" готов к возможным обильным снегопадам?

- В этот раз зима уж очень щадящая. Я, например, не припоминаю такого, чтобы в декабре на улице была плюсовая температура и держалась на этом уровне постоянно до Нового года. Подготовку к зимнему сезону начинаем еще с марта, чтобы к осени все противогололедные материалы были на базах. Мы закупили достаточное количество соли – больше 50 тысяч тонн для обработки дорог в зимний период, плюс 10 тысяч тон песчано-солевой смеси.

Фото: КК "Киевавтодор"

Естественно, что теплый месяц зимы позволил нам существенно сэкономить. Мы не использовали соль, горючее, и наши работники не были задействованы в круглосуточных дежурствах. Пока мы не подсчитывали, сколько удалось сэкономить ресурсов. Но не стоит забывать, что зима еще не закончилась и испытания снегом мы можем еще не раз ощутить до марта.

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- К внезапному снегопаду готовы?

- Да. Вся снегоочистительная техника готова к работе. Техника в количестве 418 единиц подготовлена и ждет начала снегопадов. Уже несколько лет как мы поменяли тактику при уборке улиц. Теперь наша техника, заблаговременно, еще до начала осадков, выезжает на исходные позиции в городе, чтобы оперативно начать уборку от снега. Исходные позиции – это большие перекрестки, развязки.

- Чем, кстати, обрабатывают улицы столицы?

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- При обработке улиц от гололеда мы не применяем никакой химии. В 2019 году закупили 9 комбинированных машин МКД-11 для обработки улиц жидкими реагентами на базе автомобиля Ford с переменным оборудованием. Что это означает? Зимой эта техника будет обрабатывать соляным раствором дороги, брусчатку, крутые спуски, мосты и путепроводы, а в летний период эта же техника будет заниматься мойкой улиц растворами с моющим средством – шампунем. Три таких автомобиля уже работают в центральных районах города. Теперь такие машины будут в каждом из 10 районов столицы.

Фото: КК "Киевавтодор"

Кстати, использование техники позволит нам здорово экономить соль. Резервуары для подготовки реагента сейчас устанавливаются в каждом районе. Такая технология массово применяется в городах Германии и Австрии. Кстати, песком мы уже меньше обрабатываем улицы. Он, попадая в ливневую систему, забивает ее и даже окаменевает там.

- Какие методы вы используете для контроля за состоянием дорожного покрытия?

Фото: "Сегодня" / А. Марущак

- У нас уже год действует современный диспетчерский центр. Он оборудован большими мониторами и подключен к городским камерам видеонаблюдения, которых по городу установлено уже более семи тысяч. Наши операторы следят за ситуацией на дорогах и видят все, что происходит на городских улицах. В зависимости от ситуации они принимают решения. Например, если на проезжей части произошло проседание дорожного полотна из-за прорыва подземных коммуникаций, или забилась ливневая канализация. Диспетчер отправляет на место ремонтную бригаду или координирует действия с другими службами в городе. Во время снегопада мы сможем оценивать качество уборки улиц. Достаточно только переключать камеры и смотреть, насколько хорошо почищены дороги. Киевляне могут обращаться в диспетчерский центр и сообщать о проблемах, связанных с состоянием асфальтного покрытия, а также о проблемах с ливнестоками по телефонам: (050) 440 89 49 и (044) 284 74 19.

Фото: КК "Киевавтодор"

- Киевские дороги требуют постоянного ухода и надлежащего содержания. Очень важен комфорт пешеходов. Что делается в этом направлении?

- Мы продолжаем строить парковочные карманы на улицах города. Они обустроены на улицах Богдана Хмельницкого, Лаврской, Ивана Федорова. С начала 2019 года на улицах столицы установлено 3847 столбиков вдоль дорог, которые делают парковку в этих местах невозможной. Эта работа продолжается. Количество установленных столбиков уже на полтысячи превышает запланированное их количество. Кроме того, на улицах столицы обустроено 13 островков безопасности. Они появились на улицах Васильковской, Ревуцкого, Рижской, Стеценко, Грушевского, Героев Днепра, Архипенко, проспектах Мира, Маяковского, Кловском спуске. Также мы переходим к нанесению дорожной разметки холодным пластиком. На отремонтированных нами улицах она держится уже по 3-4 года, что значительно лучше, чем нанесение на асфальт краски, которая быстро стирается.

Вторую часть интервью читайте в ближайшие дни.

Напомним, что в конце декабря 2019 также открыли Шулявский мост. Смотрите, как это было:

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