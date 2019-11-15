Из Киевского метро до Нового года исчезнут жетоны, зеленые карточки не будут пополняться

Конкретной даты, когда зеленые карточки полностью выведут из оборота, пока нет

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Киевляне, которые пользуются для оплаты проезда в киевском метрополитене бесконтактными карточками зеленого цвета, начали чаще жаловаться, что теперь их пополняют не на всех станциях столичного метрополитена. Сайт "Сегодня" выяснял причины, и узнавал, когда зеленые карточки полностью изымут из оборота.

На данный момент городские власти перенесли дату внедрения в промышленную эксплуатацию электронного билета – до 1 апреля 2020 года.

"Пользователи зеленых бесконтактных карточек могут спокойно использовать их, оплачивая проезд до последней поезки. Постепенно будет останавливаться их продажа и возможность пополнения. Кстати, на некоторых станциях сделать это уже невозможно, речь идет о 10 станциях подземки. Конкретной даты, когда зеленые карточки полностью выведут из оборота, пока нет. Но весь ресурс на карточках люди смогут использовать, а затем вернуть карточку в кассу и получить ее залоговую стоимость", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Она добавляет, что к Новому году все станции планируют переоборудовать под использование е-билета и бумажных QR-кодов.

"Сейчас активно монтируется оборудование на станциях по пропуску пассажиров по бумажных QR-кодам и они будут продаваться на станциях. Планируем до Нового года полностью отказаться от жетонов и перейти на бумажные QR-коды", – добавляет Макогон.

Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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