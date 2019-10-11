Из-за депутатов Киеврады киевские школьники до сих пор не получили электронные проездные

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Киевские школьники не могут получить электронные проездные билеты для проезда в городском транспорте из-за того, что нет соответствующего решения сессии Киеврады, на которую все никак не могут собраться столичные депутаты с мая этого года.

"Да, это действительно так. Мы провели тендер на закупку электронных билетов для учеников столичных школ. Но пока сессия Киеврады не собирается, нам не выделили на это финансирование. Как только будут внесены изменения в бюджет, мы на протяжении трех месяцев изготовим электронные проездные и раздадим всем ученикам", – сообщил "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Речь идет о выделении Киеврадой 30 миллионов гривен, которые нужны для изготовления электронных проездных для 310 тысяч киевских школьников. Впрочем, городские депутаты не могут собраться на сессию уже более полгода.

"Увы, пока ученикам столичных школ придется пользоваться для проезда в городском транспорте старыми бумажными проездными", – добавляет Назаров.

Напомним, ранее киевские чиновники обещали, что электронный ученический билет будет изготовлен до конца года. Предполагалось, что билет все школьники получат бесплатно. Он будет действовать в течение всего обучения в школе на все виды транспорта. В случае потери билета его можно будет приобрести за 100 грн, заказав через личный кабинет киевлянина. Он будет льготным, без ограничения поездок.

Тем временем в Киеве подсчитали, сколько в столице пассажиров и какими видами транспорта они пользуются:

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