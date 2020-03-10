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Изменение городской электрички: появятся новые станции, а поезда будут ходить раз в 5 минут

10 марта, 12:47

Мила Князьская-Ханова

В ближайшие 20 лет железнодорожный транспорт столицы планируют преобразить

Городская электричка Киева в ближайшие годы может превратиться из транспорта, который почти всегда опаздывает, в одну из основных городских магистралей. Согласно Генеральному плану Киева, в ближайшие 20 лет кольцевую электричку ждут серьезные перемены.

"Городская железная дорога у многих ассоциируется с опозданием, неудобством, устарелостью. Почему так получилось? Дело в том, что помимо городской электрички по киевскому железнодорожному кольцу курсируют и другие поезда – грузовые и пассажирские, поэтому подвижной состав часто выбивается из графика и создает дискомфорт для тех, кто решил им воспользоваться. Поэтому в проект генерального плана заложен комплекс решений для улучшения этой ситуации", – рассказали в Институте Генерального плана города Киева.

Так, согласно Генплану города, железнодорожные узлы в черте города планируют освободить от грузовых потоков. Железнодорожные пути в Киеве хотят использовать для скоростного рельсового пассажирского транспорта в единой системе с метрополитеном и скоростным трамваем, а также объединить с пригородными поездами.

"Железнодорожные пути, проходящие через города и городские агломерации, во многих странах мира вполне эффективно используются как часть инфраструктуры муниципального транспорта. Например, в немецких городах наряду с традиционным метро – U-Bahn – функционирует еще и полностью интегрированная с подземкой S-Bahn, сугубо городская электричка, маршруты которой выходят за пределы этих самых городов. Поэтому киевская городская электричка должна быть включена во внутригородских сеть железной дороги связей с городами пригородной зоны (Вышгород, Бровары, Борисполь, Украинка, Васильков, Ирпень)", – сообщает Институт Генерального плана города Киева.

Когда колеи освободятся – частоту движения поездов городской электрички планируют увеличить с 18-20 минут до 3-5 минут. Это сделает этот вид общественного транспорта вторым по пассажиропотоку после метрополитена. Также, на этап в 20 лет, планируется строительство большого пассажирского вокзала на станции Дарница. Кроме этого, для электрички построят шесть новых станций и остановочных пунктов.

Для улучшения комфорта во время поездок планируется замена устаревших типов вагонов и создание нового подвижного состава в соответствии с современными требованиями.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года. Он предусматривает появление в городе множества новых объектов, в частности – строительство новой канатной дороги, которая объединит Крещатый парк и Труханов остров.

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Киев электричка городская электричка перемены

Источник: Сегодня

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