Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая

Также откроется подземка в Днепре и Харькове

Метро в столице для проезда пассажиров запустят с 25 мая. Соответствующее решение на заседании 20 мая принял Кабинет министров Украины, продлив карантин в стране до 22 июня.

Кроме того, откроется метро со следующего понедельника также в Харькове и Днепре, где поездки были прекращены с 17 марта.

Напомним, что ранее с просьбой возобновить работу столичного метрополитена к Кабмину обращался мэр Виталий Кличко. При этом он выступал против введения в подземке для пассажиров специальных билетов. Отметим, что после открытия в метро появится специальная разметка и в подземке больше не будут продавать жетоны, но в течение месяца пассажиры смогут использовать жетоны зеленого цвета, которые были куплены до карантина. Таким образом, пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.

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Оплатить за проезд на турникетах можно будет: KyivSmartCard; картой метро (до 31.03.2021); бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах; мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay; мобильным приложением KyivSmardСard; разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).

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Пассажиры льготных категорий могут пользоваться в метро "Карточкой киевлянина", а остальные льготники должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

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Как сообщалось ранее, работа наземного общественного транспорта в столице будет возобновлена в обычном режиме после 22 мая.

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