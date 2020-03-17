Как будут закрывать метро в Киеве: все подробности

В Киевском метрополитене рассказали, как будут закрывать столичное метро. Напомним, по решению Кабмина, Киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00 и прекратит перевозить пассажиров, предварительно до 3 апреля.

"Все будет проводиться по стандартной процедуре. Закроют – как это делалось всегда, каждая станция (а их в киевском метро – 52) самостоятельно закроется в 23:00", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

Напомним, открывает двери метро и закрывает их после окончания работы подземки сотрудник полиции, который закреплен за соответствующей станцией. Общее число вестибюльных дверей, которые установлены на входах и выходах на 52 станциях Киевского метрополитена, составляет 1680 штук.

На вопрос о том, как будут охраняться станции, – ведь нередко в тоннели подземки проникают диггеры, – нам ответили, что "все будет под контролем".

Напомним, в прошлом году, неизвестные даже разрисовали красками весь поезд, который стоял в запасном тоннеле в районе станции "Академгородок". Его несколько дней отмывали рабочие депо "Дарница".

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Тем временем стоимость проезда в такси стремительно растет. Чтобы проехать с Позняков на Святошино, таксисты уже просят 230 гривен, хотя ранее такая поездка могла обойтись в 150-160 гривен. Эксперты прогнозируют, что после закрытия метрополитена стоимость проезда в такси возрастет еще больше.

Отметим, что закрыть метро Кабмин дал команду не только в Киеве, но и в Днепре и Харькове. При этом, мэр Харькова Геннадий Кернес отказался прекращать работу метрополитена. В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что, если Кернес будет нарушать закон о введении карантина в Украине из-за коронавируса, то его ждет уголовная ответственность.

По предварительным данным КГГА, возобновить работу столичная подземка планирует в 6:00 3 апреля. А пока – смотрите, как метро Киева работает в условиях карантина:

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