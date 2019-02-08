Как меняется вокзал в Киеве: убирают киоски, патрулируют копы, а бездомные притворяются дворниками

Мы проверили, действительно ли на вокзале становится лучше

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Как меняется вокзал в Киеве: убирают киоски, патрулируют копы, а бездомные притворяются дворниками Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d56/ee1/5c5d56ee16819.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d56/ee1/5c5d56ee16819.jpg 2019-02-08T12:17:00+02:00 Транспорт Мы проверили, действительно ли на вокзале становится лучше

Почти месяц назад на Центральном ж/д вокзале столицы прошло масштабное совещание топ-чиновников страны и горвластей, после которого они пообещали навести здесь идеальный порядок уже ко Дню Киева. "Сегодня" проверила, действительно ли на вокзале становится лучше.

Жители и гости Киева часто жаловались на ужасное состояние терминала. Они были недовольны грязью, кучей бездомных и попрошаек, а также тотальным засильем МАФов и палаток на подступах к трамваю и станции метро. Несмотря на большое число пассажиров, на вокзале вчера было чисто. Территория возле него очищена от снега и гололеда.

Первый "неуд", который нам бросился в глаза, — это неработающий эскалатор в центральном зале. Люди с большими сумками шли пешком. А некоторым старикам прохожие помогали спуститься по крутым ступенькам вниз. Дежурная по вокзалу сообщила "Сегодня", что подъемники работают круглосуточно, но поскольку их механизм изношен, то существует технические перерывы (1 час), когда эскалаторы простаивают.

КОПЫ. Мы убедились в том, что полиции на вокзале действительно стало много. После совещания чиновников тут начали патрулировать территорию спецподразделения полиции. За полчаса мы насчитали пять патрулей! Два возле Южного вокзала, один в переходе между вокзалами и два возле центрального входа. Копы консультировали гостей города по многочисленным вопросам: как пройти на остановку троллейбуса, где выход к платформам, где найти главный офис полиции.

Правопорядок. Мы увидели пять нарядов патрульных. Фото: А. Бойко

По словам полицейских, им даже приходится искать потерявшихся детей, а совсем недавно правоохранители задержали здесь троих малолетних детей, которые попрошайничали. Как оказалось, их заставляла просить милостыню родная мать. По данному факту ведется следствие. Кстати, вчера же мы заметили на втором этаже женщину с ребенком, которая просила милостыню, но при виде полиции они удрали.

Нет запретов. Попрошайки не боятся полиции и продолжают клянчить деньги. Фото: А. Бойко

БЕЗДОМНЫЕ. А вот бездомных на вокзале очень много. Но спящих бродяг прямо на лавочках мы не увидели, они или ходили по территории вокзала, или стояли возле станции метро "Вокзальная", выжидая, когда пройдет полицейский патруль.

Бездомные теперь спят на улице. Фото: А. Бойко

А в зале ожидания вокзала мы заметили попрошайку с собакой, женщина приставала к пассажирам, прося денег для собачки, но, увидев патруль, убежала.

Собаки все еще бродят по вокзалу. Фото: А. Бойко

Некоторые люди без определенного места жительства, боясь потерять "насиженное" место на вокзале, прибегают к хитростям.

"Как узнала, что будут ходить патрули и нас гонять, долго думала, что делать. Нашла жилетку дворника и говорю теперь всем, что я убираю территорию. Верят!" — поделилась с нами женщина.

Находчивость. Боясь полиции, бездомные переодеваются в дворников. Фото: А. Бойко

ДЕМОНТАЖ КИОСКОВ. Вокруг вокзала коммунальщики начали активно убирать киоски, которые простояли тут много лет.

МАФы. Несмотря на борьбу с ними, киосков еще много. Фото: А. Бойко

"Возле вокзала мы уже убрали девять незаконных МАФов. Также демонтируем автокофейни, которые периодически там появляются. Вопрос демонтажа сложный, приходится детально проверять документы у собственников. Завтра также будем демонтировать там киоски — незаконных там очень много", — рассказал "Сегодня" Андрей Андреев, и. о. директора КП "Киевблагоустройство".

Напомним, ранее мы писали, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.

Кроме того, власти заявляли, что на вокзале в Киеве появятся патрули спецназа. Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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