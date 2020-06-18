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Как проверяют маски в метро Киева: пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен (видео)

18 июня, 11:38

Наталья Руда Наталья Руда

Всего к административной ответственности привлекли трех человек

Столичная полиция опубликовала видео проверки соблюдения масочного режима в метрополитене Киева. Одну пассажирку за нарушение карантина через суд оштрафовали на 17 тыс. гривен.

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Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, копы, которые заступают на дежурство на станциях столичного метро, продолжают в пределах компетенции осуществлять контроль за соблюдением пассажирами карантина. В частности, речь идет о соблюдении дистанции и наличии средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что за нарушение карантина к административной ответственности привлекли уже трех человек.

"В целом люди реагируют на замечания и надевают защитную маску, а в случае категорического отказа составляем административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. И всего за такие нарушения с момента открытия метрополитена и ослабления карантина в Киеве составлено три административных протокола. По одному такому случаю уже вынесено судебное решение о привлечении гражданки к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен", - рассказал начальник отдела превенции управления полиции в метрополитене Александр Киричук.

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Напомним, после того как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Также без масок нельзя ездить в общественном транспорте.

Недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски.

Также смотрите, как правильно носить маски в жару:

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Киев метро штрафы карантин

Источник: Сегодня

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