Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: корреспондент "Сегодня" испытал поездку (видео)

После того, как в Киеве ввели жесткие ограничения для проезда в общественном транспорте, корреспонденты сайта "Сегодня" выяснили, как на деле в столице возят пассажиров.

Одной из самых загруженных в часы пик считается линия скоростного трамвая №1 – она соединяет несколько жилых массивов с несколькими центральными улицами и железнодорожным вокзалом. Сегодня утром, 23 марта, пассажирам со спецпропусками предстояло пройти две линии контроля – сначала пропуск необходимо было показать контролеру на турникете, а затем – полицейскому на входе в трамвай. Кстати, в каждом из увиденном нами трамвае дежурил правоохранитель. Нескольким пассажирам, которые обошли первый контроль, прыгнув прямо на рельсы, все равно не повезло.

После того, как первая дверь открылась, полицейский объявил, что пустит лишь 10 человек. Аргументировал тем, что в трамвае уже сидели около десятка. Одна из старушек низкого роста и без маски пригнулась и попыталась проскочить под рукой полицейского, но была остановлена, а двери трамвая быстро закрылись и женщина осталась на перроне.

"Мені їхати треба, а він не пустив", – возмутилась старушка. "А мне тоже надо ехать, на работу, а вам лучше дома сидеть", – резко ответил ей мужчина.

По пути следования трамвая полицейский на каждой остановке требовал у входящих пропуски. Было заметно, что в полупустом трамвае два десятка пассажиров старались держаться друг от друга подальше.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Когда трамвай приехал на конечную остановку, "Старовокзальную", то из динамиков донеслось привычное "Хорошего дня", одна из пассажирок, тяжело вздохнув, сказала:

"Кто бы мог подумать, что трамвай станет такой роскошью".

На площади рядом с главным входом в Центральный железнодорожный вокзал, где обычно не протолкнуться, было практически пустынно. В редких троллейбусах и маршрутках также на входе дежурили полицейские. Когда к остановке подъехал автобус, следовавший на Троещину, в него вместе с четырьмя пассажирами попытался войти парень в маске, но без спецпропуска.

"Я его еще не получил, еду на работу, но меня не пустили. В кармане 300 гривен, уже вызвал такси, водитель сказал, что за поездку – 119 гривен. Вариантов у меня нет, поэтому придется платить", – рассказал нам несостоявшийся пассажир.

В это же время в метрах 500 от остановки, возле пригородного вокзала Киева, послышались крики:

"Полиция! Полиция!"

Когда к толпе людей подбежала полиция, то оказалось, что прохожие заметили бездыханное тело мужчины.

Осмотрев его, копы сказали: "Двухсотый…" и начали вызывать соответствующие службы.

Напомним, что карантин в столице был введен 12 марта – на дистанционное обучение отправили школы, детские сады, университеты. С 17 марта карантинные меры ужесточили – закрыли кафе, бары, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы. Также ужесточили и правила проезда в общественном транспорте – автобусы, маршрутки, троллейбусы и трамваи могли перевозить только по 10 человек в салоне, однако и эти меры с 23 марта претерпели изменения. Теперь обычных пассажиров столичный общественный транспорт возить не должен.

Кроме того, власти настойчиво рекомендуют всем киевлянам оставаться дома и не подвергать себя опасности, нарушая карантин.

Также смотрите в сюжете, есть ли очереди у столичных аптек и магазинов:

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Строгий пропускной режим в магазины и аптеки – теперь на вход надо выстоять очередь. Некоторые магазины запускают не более трех посетителей сразу, а аптеки вообще по одному клиенту. Остальные ждут.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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