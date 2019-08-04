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Как разгрузить дороги Киева: мнения экспертов

Сегодня, 11:20

Сейчас в Киеве есть одна работающая перехватывающая парковка, она возле метро Ипподром

Как разгрузить дороги Киева: мнения экспертов Транспорт Сейчас в Киеве есть одна работающая перехватывающая парковка, она возле метро Ипподром

Неправильная парковка, ремонты дорог и недобросовестные водители – столица на 13 месте в мире в рейтинге по загруженности дорог. В среднем киевляне тратят на путь от дома до работы на полчаса больше, чем например водители Бухареста. Как разгрузить дороги Киева, можно ли научить украинских водителей правильно парковаться и при чем здесь перехватывающие паркинги?

Пробки, ремонт дорог, в конце концов неправильная парковка. Последнее и является главной проблемой столичного трафика. Люди бросают свои авто где угодно.

Паркуны, так их называет Сергей Крицкий. Это – главный инспектор по парковке в столице. Именно он следит за соблюдением правил парковки. Говорит – каждый день эвакуируют около 10 машин.

"Делаем 4 фотографии, чтобы зафиксировать правонарушение, с привязкой к местности, там будет время написано и дата, и суть правонарушения, распечатываем на нашем принтере чек и кладем под дворник. И еще дополнительно к нему на почту поступает постановление, чтобы потом не говорили: ветром сдуло и все такое", – рассказывает он.

Сейчас таких инспекторов лишь шестнадцать, этого катастрофически не хватает Киеву. Поэтому люди самостоятельно начинают бороться с нарушителями. Среди них и Константин Андриюк.

Он говорит: культура вождения наших водителей оставляет желать лучшего.

"Они просто бросают свои авто где угодно: на тротуарах, на пешеходных переходах, на полосе транспорта, на зеленой зоне. И когда ты делаешь им замечание, они спрашивают: Где мне парковаться", – говорит он.

В Европе, что такое неправильная парковка, или пробки из-за нарушения ПДД – не знают. Там эти проблемы уже давно решены. Скажем, в небольшом Брюсселе есть аж 19 перехватывающих паркингов. Расположены они обычно на окраине города, сразу возле станций метро, ​​чтобы люди, которые живут за Брюсселем, могли спокойно оставить свой автомобиль на стоянке и быстро добраться до работы на метро. Плата за парковку здесь символическая – не более одного евро в день.

"Эта система работает очень просто. Вы подъезжаете к городу, а на окраинах, вблизи магистралей и возле станций метро, ​​расположенные вот такие перехватывающие паркинги. Мы здесь просто заехали – автомат даже не выдал билет, который потом надо оплатить, то есть мы его не потеряем – во Франции это работает несколько иначе, и можно этот билетик потерять. Это превосходно. Мы сейчас пересядем на метро, ​​и в конце нашего путешествия по Бельгии я с семьей вернусь сюда, заберу машину и поеду домой – во Францию", – говорит Жером Абадье, водитель.

"Это полностью безопасный паркинг. Здесь есть камеры наблюдения. Мне нравится оставлять здесь машину. Видите – вход в метро сразу у парковки, и я не трачу много времени, чтобы до него добраться. Там, где я живу, поезда не ходят. А на машине в центр не езжу, потому что там трудно припарковаться. К тому же недешево", – делится Клюдзия Люменеко, водитель.

Сейчас в Киеве есть одна работающая перехватывающая парковка, она возле метро Ипподром. Чтобы оставить здесь свой автомобиль с 7 утра до 8 вечера вам нужно заплатить 30 гривен. Это – как чашечка кофе. Вместить этот паркинг может более 200 машин и сейчас он почти полностью забит. 

Проблему решить можно, говорит экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Но для этого нужно кардинально обновить общественный транспорт. Сделать его удобным, комфортным и быстрым, чтобы люди хотели пересесть со своего авто на автобус.

"В современном  мире мы расстояние измеряем не в километрах, как ранее. Мы измеряем во времени, которое нужно, что бы попасть из пункта А в пункт Б. Очень часто из Киева можно быстрее долететь в Вену или Франкфурт на Майне, чем доехать на общественном транспорте с Троещины на Борщаговку", – отмечает он.

В КГГА говорят, что о проблеме знают и уже в ближайшее время обещают построить перехватывающие парковки и обновить общественный транспорт.

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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Киев видео парковка ПДД пробки парковки ремонт дорог заторы

Источник: Сегодня

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