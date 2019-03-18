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Как выглядит закрытый Шулявский мост с высоты птичьего полета – видео

Сегодня, 21:34

На выходных мост закрыли и наконец-то начали разбирать

Как выглядит закрытый Шулявский мост с высоты птичьего полета – видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ff2/8b5/5c8ff28b5866b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ff2/8b5/5c8ff28b5866b.jpg Транспорт На выходных мост закрыли и наконец-то начали разбирать

В Киеве начались демонтажные работы на Шулявском мосту. Тем временем, под путепроводом продолжаются работы по переносу инженерных коммуникаций. Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Напомним, в Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский путепровод. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Несмотря на "нелетную" погоду, за выходные дорожники успели подлатать проезжую часть на объездных дорогах, а 17 марта полностью демонтировать контактную сеть троллейбусов на путепроводе, которая мешала работе габаритной спецтехники. "Сегодня" побывали 18 марта на закрытом мосту и выяснили, как продвигаются работы по демонтажу Шулявского моста.

В частности, на мосту уже два дня можно наблюдать необычную машину. Со стороны она напоминает грузовик, но передвигается на гусеницах, снимая верхний слой асфальта. Очевидцы шутят: "наконец-то с моста убрали все ямы". Кроме того, рабочие срезают с путепровода старые отбойники и выкапывают бордюрные камни. Неподалеку с автовышкой коммунальщики снимают со столбов фонари.

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Тег Киев, видео, шулявский путепровод, шулявка, шулявский мост

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Сегодня

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