Капитальный ремонт станции метро на КПИ обойдется городу в 20 млн гривен

Вчера, 10:16

Ремонт должны завершить до конца апреля 2019 года

Фото: Каминский
Фото: Каминский

В Киеве намерены провести капитальный ремонт станции метро "Политехнический институт". Объявление о тендере размещено на сайте госзакупок ProZorro.

Предполагается, что ремонт станции завершится до 25 апреля 2019 года. На проведение ремонта власти намерены потратить 19,6 млн гривен. В ходе ремонта будет заменена система визуальной навигации, электрочасы на станции, планируется увеличить размер букв в названии.

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Кроме того, будут отремонтированы ямы для отвода талой воды, заменены чугунные решетки, входные двери станут шире, а стекло на дверях сделают ударостойким. Также на станции поменяют все технические заборы, поручни, обустроят рабочие места для дежурной, установят турникеты для людей на инвалидных колясках.

Напомним, 20 ноября был подписан договор о строительстве метро на Виноградарь. До 2021 года построят две новые станции метро – Мостицкую и Проспект Правды.

Кроме того, на синей ветке метро Киева запустили необычный поезд. Постеры в вагонах расскажут о потенциале Украины в начале ХХ века.
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