Капремонт "Святошина": какие новшества и на что жалуются пассажиры

Больше всего запутываются пассажиры, спешащие на электрички

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Капремонт "Святошина": какие новшества и на что жалуются пассажиры Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/882/087/5c9882087639c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/882/087/5c9882087639c.jpg 2019-03-25T09:35:00+02:00 Транспорт Больше всего запутываются пассажиры, спешащие на электрички

В субботу, 23 марта, на станции метро "Святошин" в Киеве открыли отремонтированный вестибюль и подземный переход, а второй выход закрыли на ремонт. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

НОВЫЙ. Восточный выход со "Святошина", ведущий к заводам им. Антонова и АТЭК, наконец-то возобновил работу: из-за капремонта он был закрыт больше года. Теперь тут стало светлее и просторнее. Полностью обновили облицовку на стенах, на полу появилась тактильная плитка, установили новые турникеты и входные двери в кассовый зал, везде современная навигация.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Из самых кардинальных изменений — новые лифты (вчера они работали). На двух можно спуститься с улицы в подземный переход, а на третьем — от турникетов на платформу.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В КГГА перечислили и работы, незаметные на глаз: "Заменили электрооборудование и все кабели, обновили системы вентиляции, кондиционирования и отопления, видеонаблюдения. Сделали гидроизоляцию. Теперь здесь можно создавать микроклимат в зависимости от погоды на улице", — говорят в КГГА.

Но уже звучит и критика. К примеру, не предусмотрены пандусы. Мол, если какой-то из лифтов сломается, спуститься на коляске будет невозможно.

ЛАБИРИНТ. Одновременно с открытием восточного выхода был закрыт на ремонт западный, ведущий к ж/д станции и вещевому рынку.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Но не весь — только вестибюль и часть подземного перехода до выхода на железнодорожную платформу. Пассажиры все равно не довольны. Сетуют: чтобы попасть в метро тем, кто идет со стороны пл. Героев Бреста, нужно подняться по ступеням на мост и пересечь его по небольшому тротуару. Даже в выходной день поток людей был приличным, а в будний может возникнуть и давка.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Но больше всего запутываются пассажиры, спешащие на электрички. Им нужно выйти из метро через новый выход, пройти по мосту, спуститься по высоким ступеням под путепровод, пройти несколько десятков метров, нырнуть в подземный переход метро, а потом снова подняться. Такой же маршрут в обратном порядке нужно проделать тем, кто приехал на ж/д станцию и хочет попасть в подземку. Для пожилых людей это испытание. Да и указателей по обходному маршруту повесили маловато: многие теряются, куда идти, где сворачивать.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Помощниками "подрабатывают" местные продавцы. "Столько вопросов задают, что я уже голос посадила, — жалуется женщина, торгующая возле одного из закрытых входов. — По развешенным схемам люди ничего не понимают. Через заборы лезут, за день дорожку по крутому склону протоптали. Прыгают на рельсы, чтобы добраться до платформы ж/д станции. Люди спешат, обходить километр не хотят".

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сколько продлится ремонт второго выхода, неясно. Судя по предыдущим темпам, нужно запасаться терпением. Общая стоимость реконструкции станции — 150 млн грн.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Капремонт "Святошина": какие новшества и на что жалуются пассажиры". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.