Капремонт "Святошина": какие новшества и на что жалуются пассажиры
Больше всего запутываются пассажиры, спешащие на электрички
В субботу, 23 марта, на станции метро "Святошин" в Киеве открыли отремонтированный вестибюль и подземный переход, а второй выход закрыли на ремонт. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.
НОВЫЙ. Восточный выход со "Святошина", ведущий к заводам им. Антонова и АТЭК, наконец-то возобновил работу: из-за капремонта он был закрыт больше года. Теперь тут стало светлее и просторнее. Полностью обновили облицовку на стенах, на полу появилась тактильная плитка, установили новые турникеты и входные двери в кассовый зал, везде современная навигация.
Из самых кардинальных изменений — новые лифты (вчера они работали). На двух можно спуститься с улицы в подземный переход, а на третьем — от турникетов на платформу.
В КГГА перечислили и работы, незаметные на глаз: "Заменили электрооборудование и все кабели, обновили системы вентиляции, кондиционирования и отопления, видеонаблюдения. Сделали гидроизоляцию. Теперь здесь можно создавать микроклимат в зависимости от погоды на улице", — говорят в КГГА.
Но уже звучит и критика. К примеру, не предусмотрены пандусы. Мол, если какой-то из лифтов сломается, спуститься на коляске будет невозможно.
ЛАБИРИНТ. Одновременно с открытием восточного выхода был закрыт на ремонт западный, ведущий к ж/д станции и вещевому рынку.
Но не весь — только вестибюль и часть подземного перехода до выхода на железнодорожную платформу. Пассажиры все равно не довольны. Сетуют: чтобы попасть в метро тем, кто идет со стороны пл. Героев Бреста, нужно подняться по ступеням на мост и пересечь его по небольшому тротуару. Даже в выходной день поток людей был приличным, а в будний может возникнуть и давка.
Но больше всего запутываются пассажиры, спешащие на электрички. Им нужно выйти из метро через новый выход, пройти по мосту, спуститься по высоким ступеням под путепровод, пройти несколько десятков метров, нырнуть в подземный переход метро, а потом снова подняться. Такой же маршрут в обратном порядке нужно проделать тем, кто приехал на ж/д станцию и хочет попасть в подземку. Для пожилых людей это испытание. Да и указателей по обходному маршруту повесили маловато: многие теряются, куда идти, где сворачивать.
Помощниками "подрабатывают" местные продавцы. "Столько вопросов задают, что я уже голос посадила, — жалуется женщина, торгующая возле одного из закрытых входов. — По развешенным схемам люди ничего не понимают. Через заборы лезут, за день дорожку по крутому склону протоптали. Прыгают на рельсы, чтобы добраться до платформы ж/д станции. Люди спешат, обходить километр не хотят".
Сколько продлится ремонт второго выхода, неясно. Судя по предыдущим темпам, нужно запасаться терпением. Общая стоимость реконструкции станции — 150 млн грн.
Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Капремонт "Святошина": какие новшества и на что жалуются пассажиры". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Виноват е-билет": сотрудникам "Киевпастранса" снова не платят зарплату
По словам работников, зарплату перечисляют маленькими частями