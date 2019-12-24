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Капремонт "Святошина" в Киеве: в подземном переходе снова "поселились" торговцы

24 декабря, 12:01

Станцию только в этом году капитально отремонтировали

Фото: Транспорт Киева

Фото: Транспорт Киева

Киевляне возмущены стихийной торговлей на станции метро "Святошин", где только в этом году сделали ремонт.

Так, в группе "Транспорт Киева" в Facebook пользователи опубликовали фото торгашей в подземном переходе на фоне светлой новой плитки.

"Хороший ремонт на станции метро "Святошин". Стало намного красивее и удобнее", – с иронией отмечают киевляне.

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В комментариях киевляне выражают негодование и предполагают, что со стихийной торговлей переход очень быстро станет грязным.

Напомним, ремонт восточного выхода "Святошина" продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, буквы с названием станции – новые. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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Киев метро святошин стихийная торговля

Источник: Сегодня

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