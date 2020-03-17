Карантин из-за коронавируса в Киеве: метро еще работает, а город сковали пробки

Маршрутки, автобусы, троллейбусы и фуникулер также работают в штатном режиме

В Киеве во вторник, 17 марта, метрополитен должен приостановить работу в связи с ужесточением карантинных мер по борьбе с распространением коронавирусной болезни COVID-19.. Такое решение было принято накануне Кабинетом министров Украины.

На данный момент, столичная подземка еще работает. Официальных сообщений метрополитена о сегодняшнем закрытии еще не было. В социальных сетях сообщают, что поезда метро курсируют, как обычно, однако людей на станциях меньше.

Остальной пассажирский транспорт – маршрутки, автобусы, троллейбусы и фуникулер – также работает в штатном режиме. Вместе с тем, по техническим причинам 17 марта на маршрутах городской электрички Е1 и Е2 будут курсировать только два городских электропоезда по рейсам: 7304, 7313/14, 7323/24, 7423 и 7407/08, 7501, 7636, 7503, 7502 , 7421.

Вместе с тем, по данным сервиса Google maps, в городе утром зафиксированы пробки.

Так, парализован проезд по проспекту Бажана в районе Осокорков, Южный и Дарницкий мосты свободны, пробки есть на мосту Патона, мосту Метро и на улице Миропольской.

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Также пробки есть на проспекте Бандеры и улие Богатырской, на Набережном шоссе.

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Центр свободен, однако тянучка есть на проспекте Победы, проспекте Академика Палладина.

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Отметим, что с 18 марта, согласно решению Кабмина, в Киеве, как и по всей Украины, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также в общественный транспорт будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Напомним, что в Киеве на данный момент зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом.

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