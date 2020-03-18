Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Что будет с внедрением е-билета в Киеве в условиях карантина

18 марта, 16:03

Александр Марущак

Снова переносить запуск е-билета не планируют

Из-за введения в Киеве карантина и приостановки работы столичного метрополитена до 3 апреля киевлян волнует вопрос, что будет с внедрением е-билета? Его запуск в промышленную эксплуатацию был запланирован властями на 1 апреля этого года.

"Пока мы не планируем переносить внедрение е-билета. Но сейчас, у нас уже возникли трудности с тем, что мы не успеваем напечатать всем детям электронные ученические билеты. Поскольку дети не ходят в школы из-за карантина. Также есть проблема со студенческими проездными. Плюс проблема с распространением синих карт – основные точки их реализации находятся в метрополитене, а он сейчас закрыт. На завтра запланировано совещание по этому поводу в мэрии, где будет принято решение о дате запуска е-билета. Технически мы готовы к запуску, но есть определенные трудности, из-за которых возможно смещение даты запуска", – рассказал сайту "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

По его словам, уже сейчас 700 тысяч пассажиров ездит в транспорте Киева по электронному билету, из них 365 тысяч пользуются бесконтактной карточкой Kyiv Smart Card.

В департаменте говорят, что киевляне уже активно пользуются электронным билетом и запуск всей системы носит формальный характер.

В тренде
Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Там добавляют, что будут искать техническое решение, чтобы оперативно подготовить документацию и изготовить необходимое количество электронных ученических и студенческих билетов для проезда в городском транспорте.

Напомним, что столичный метрополитен закрыт до 3 апреля.

Отметим, что с изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые проездные. Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев е-билет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехать
Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехатьТранспорт
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограниченияПолитика
Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в масках
Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в маскахТранспорт
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
Киев без метро: автобусы переполнены, на остановках очереди, на дорогах пробки (видео)
Киев без метро: автобусы переполнены, на остановках очереди, на дорогах пробки (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...