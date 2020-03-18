Что будет с внедрением е-билета в Киеве в условиях карантина

Из-за введения в Киеве карантина и приостановки работы столичного метрополитена до 3 апреля киевлян волнует вопрос, что будет с внедрением е-билета? Его запуск в промышленную эксплуатацию был запланирован властями на 1 апреля этого года.

"Пока мы не планируем переносить внедрение е-билета. Но сейчас, у нас уже возникли трудности с тем, что мы не успеваем напечатать всем детям электронные ученические билеты. Поскольку дети не ходят в школы из-за карантина. Также есть проблема со студенческими проездными. Плюс проблема с распространением синих карт – основные точки их реализации находятся в метрополитене, а он сейчас закрыт. На завтра запланировано совещание по этому поводу в мэрии, где будет принято решение о дате запуска е-билета. Технически мы готовы к запуску, но есть определенные трудности, из-за которых возможно смещение даты запуска", – рассказал сайту "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

По его словам, уже сейчас 700 тысяч пассажиров ездит в транспорте Киева по электронному билету, из них 365 тысяч пользуются бесконтактной карточкой Kyiv Smart Card.

В департаменте говорят, что киевляне уже активно пользуются электронным билетом и запуск всей системы носит формальный характер.

Там добавляют, что будут искать техническое решение, чтобы оперативно подготовить документацию и изготовить необходимое количество электронных ученических и студенческих билетов для проезда в городском транспорте.

Напомним, что столичный метрополитен закрыт до 3 апреля.

Отметим, что с изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые проездные. Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

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