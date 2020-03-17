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Карантин в Киеве: электричка в аэропорт "Борисполь" прекращает работу

17 марта, 00:28

Мила Князьская-Ханова

Поезд не будет курсировать из-за падения пассажиропотока

"Укрзализныця" временно прекращает работу рельсового автобуса в международный аэропорт "Борисполь". Это связано с падением пассажиропотока, вызванного прекращением авиасообщения с другими странами, сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта) временно прекращает курсирование рельсового автобуса в международный аэропорт "Борисполь", – сказано в сообщении.

Между тем, внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику – в отличие от международных поездов, которые не будут ходить до конца карантина.

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Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, Украина временно приостановила международное авиасообщение с другими странами – для профилактики распространения коронавируса в нашей стране.

Ранее мы рассказывали про первый случай заражения коронавирусом в Украине. Он был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся после путешествия с женой по Италии. На пограничном пункте температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили, но потом его состояние ухудшилось.

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Укрзализныця Борисполь авиасообщение аэроэкспресс

Источник: Сегодня

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