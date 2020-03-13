Карантин в Киеве: киевлян просят сообщать о грязных маршрутках

В Киеве тщательно проверяют автобусы и пассажиров, которые приезжают из других стран в столицу и городские маршрутки, в которых перевозят тысячи киевлян.

Проверки проводят сотрудники Госпродпотребслужбы Киева. Там отмечают, что сейчас усиленно проверяют автобусы международного сообщения, а городскими маршрутками будут вплотную заниматься на следующей неделе. Водитель любого автобуса или маршрутки – должен быть абсолютно здоровым. При выявлении простудных заболеваний он не может находиться за рулем транспортного средства. Состояние его здоровья должны тщательно проверять медики перед выездом на маршрут.

"Это касается всего городского транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро. Дезинфекция в транспорте должна проводиться два раза в день. Наши сотрудники на прошлой неделе проверяли столичные маршрутки, но сейчас упор делается на проверки автобусов международного сообщения, которые приезжают в Киеве из стран пораженных коронавирусом", – рассказали нам Госпродпотребслужбе Киева.

Фото: Госпродпотребслужба

На Центральном железнодорожном вокзале и автовокзале появились санитарно-карантинные пункты, где измеряется температура у граждан, которые возвращаются с международных поездок и проводится визуальный осмотр каждого пассажира. Если есть подозрительные симптомы – медики сразу на это реагируют.

"Если киевляне видят, что в маршрутном такси грязное, пыльно, плюс визуально наблюдается, что ее давно не мыли внутри, не проводили дезинфекцию, мы просим сообщать о таких случаях на горячую линию Киевской городской государственной администрации по телефону 15-51. Мы немедленно будем принимать меры к таким перевозчикам", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева. В тренде Карантин в Киеве: школьники приходят на секции, а по улицам люди ходят без масок (фото)

Фото: Госпродпотребслужба

Напомним, с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Кроме того, в городе отменены массовые мероприятия.

Напомним, 11 марта правительство с целью не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19 приняло решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Позже появилась информация о том, что нарушителям общенационального карантина, который был введен в Украине, грозят штрафы или уголовная ответственность.

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