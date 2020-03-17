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Карантин в Киеве: наземный транспорт продолжает работу, но будет менять маршруты

17 марта, 15:57

Мила Князьская-Ханова

В «Киевпастрансе» хотят оптимизировать маршруты так, чтобы они дублировали трассу метро

Несмотря на грядущее закрытие метро в столице, "Киевпастранс" продолжает работать в штатном режиме и осуществлять пассажирские перевозки. В то же время в подвижном составе одновременно смогут ехать не более 10 человек.

"Мы гарантируем, что общественный наземный транспорт будет функционировать по расписанию без ограничений количества подвижного состава. Мы постараемся оптимизировать маршруты таким образом, чтобы максимально дублировать маршруты метрополитена", – сообщили в "Киевпастрансе".

Учитывая ограничение проезда до 10 человек в салоне, в транспортном ведомстве горожан призывают по возможности отказаться от поездок по городу.

"Старайтесь не передвигаться по городу без необходимости, это касается и пользования общественным транспортом. Будьте ответственными, проявляйте уважение к окружающим, помогайте тем, кому это нужно. Ответственность за соблюдение правил лежит на каждом из нас", – говорится в сообщении.

Также в "Киевпастрансе" призвали пользоваться защитными масками в общественных местах. Тем временем в КГГА рассматривают инициативу сделать использование масок в транспорте обязательным.

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Напомним, киевская городская электричка с полудня 18 марта прекращает перевозку пассажиров. Похожие ограничения сейчас вводятся по всей Украине. Так, с 18 марта, согласно решению Кабмина, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных, междугородных и международных автобусах. При этом общественный транспорт внутри городов будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Напомним, что в Киеве на данный момент зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом. Смотрите о введении карантина по всей Украине:

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транспорт КГГА маршруты перевозки общественный транспорт

Источник: Сегодня

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