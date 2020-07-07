Карантин в Киеве "упростил" вход в метро: фото

Пассажиры Киевского метрополитена отмечают, что благодаря коронавирусу столичная подземка стала более доступной. Речь идет о входных дверях на станции. Отныне на входах и выходах тяжелые двери постоянно открыты, и теперь не нужно их придерживать руками. Все входные двери на 52 станциях подперты деревянными брусками. Каждый день их забивают под двери утром и вынимают поздно вечером, когда метрополитен закрывается.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ранее киевляне часто жаловались на тяжелые двери в метро. Люди просили их как-то усовершенствовать, поскольку они часто били пассажиров по ногам, особенно трудно их было открыть пожилым людям и детям. Тогда в метрополитене говорили, что решить проблему технически невозможно. Но все же придумали способ, который сейчас нравиться всем.

"Подпорки из дерева на входе в метро – это временное явление. Да, их поставили, чтобы двери были постоянно открытыми, и пассажиры их не трогали руками в период карантина. Но это будет в метро недолго, только в теплое время года. Когда начнутся холода, так уже не будет – установят вторую секцию дверей и будут закрывать входные. В вестибюлях работают люди и находится техника. Им будут вредны влажность и сквозняки", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Сколько пришлось изрубить досок, чтобы наделать деревянных запоров, в подземке нам не смогли сказать.

"У нас работает специальная служба, которая занимается такой работой. Для нас это не проблема. Они работают по ночам, красят, белят, ремонтируют, делают и эти деревянные бруски. Думаю, охраннику не сложно забить колышки под четверо дверей утром, а потом вечером их выбить из-под дверей", – добавляет Наталья Макогон.

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Отметим, что столичное метро вышло из карантина 25 мая.

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