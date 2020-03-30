Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Карантин в Киеве: в КГГА рассказали, как "реанимировать" просроченные QR-билеты

30 марта, 22:03

Мила Князьская-Ханова

Срок действия билетов с кодом составляет 15 дней

Неиспользованные QR-билеты для столичного транспорта, которые стали просроченными в период карантина, можно будет восстановить.

"Две недели общественный транспорт Киева курсирует в особом режиме. И поэтому многие из вас не смогли использовать свои QR-билеты, ведь их срок действия составляет 15 дней. Мы не можем повлиять на ситуацию с карантином. Но хотим, чтобы ваши поездки сохранились, и вы обязательно их использовали! Поэтому мы заменим ваши QR-билеты на новые", – рассказал Юрий Назаров, глава департамента информационных технологий КГГА.

Он отметил, что после снятия ограничений в работе общественного транспорта приобретенные в приложении Kyiv Smart City билеты, срок которых должен был истечь во время карантина – снова станут действительными.

При этом, распечатанные билеты пассажиры тоже смогут обменять. Для этого надо направить обращение на почту поддержки E-билета support.ebilet@kyivcity.gov.ua и указать:

В тренде
Эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию (видео)
  • номер QR-билета или прикрепить его изображение
  • ФИО владельца
  • адрес почты, на который будет отправлен новый билет.

Напомним, киевские власти не намерены переносить запуск единого билета для оплаты проезда, который планировали запустить с 1 апреля.

Отметим, что с изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые проездные. Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт билет КГГА общественный транспорт Назаров Smart City

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспорт
Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспортТранспорт
В Киеве на период карантина запустили новые маршруты автобусов и троллейбусов
В Киеве на период карантина запустили новые маршруты автобусов и троллейбусовТранспорт
Киевляне ездят на транспорте без спецпропусков и продают их в интернете (видео)
Киевляне ездят на транспорте без спецпропусков и продают их в интернете (видео)Транспорт
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в КиевеВласть
Киев останавливает пассажирские перевозки – Аваков
Киев останавливает пассажирские перевозки – АваковУкраина
Транспорт на спецпропусках в Киеве: что происходит с ценами на такси
Транспорт на спецпропусках в Киеве: что происходит с ценами на таксиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...