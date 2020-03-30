Карантин в Киеве: в КГГА рассказали, как "реанимировать" просроченные QR-билеты

Неиспользованные QR-билеты для столичного транспорта, которые стали просроченными в период карантина, можно будет восстановить.

"Две недели общественный транспорт Киева курсирует в особом режиме. И поэтому многие из вас не смогли использовать свои QR-билеты, ведь их срок действия составляет 15 дней. Мы не можем повлиять на ситуацию с карантином. Но хотим, чтобы ваши поездки сохранились, и вы обязательно их использовали! Поэтому мы заменим ваши QR-билеты на новые", – рассказал Юрий Назаров, глава департамента информационных технологий КГГА.

Он отметил, что после снятия ограничений в работе общественного транспорта приобретенные в приложении Kyiv Smart City билеты, срок которых должен был истечь во время карантина – снова станут действительными.

При этом, распечатанные билеты пассажиры тоже смогут обменять. Для этого надо направить обращение на почту поддержки E-билета support.ebilet@kyivcity.gov.ua и указать:

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номер QR-билета или прикрепить его изображение

ФИО владельца

адрес почты, на который будет отправлен новый билет.

Напомним, киевские власти не намерены переносить запуск единого билета для оплаты проезда, который планировали запустить с 1 апреля.

Отметим, что с изменением системы оплаты проезда в столице появятся и новые проездные. Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

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