Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструменты

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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После введения новых правил проезда в Киевском метрополитене, которые утвердила Киеврада в ноябре 2019 года, музыканты жалуются, что их заставляют доплачивать за провоз в подземке крупных музыкальных инструментов, например, таких как виолончель или контрабас, а это – минус 8 гривен для кошелька музыканта.

В соцсетях преподаватели, студенты и музыканты жалуются на то, что их заставляют доплачивать за провоз в метрополитене музыкальных инструментов. Некоторые соглашаются, а некоторые вступают в споры с сотрудниками подземки возле турникетов. Дело в том, что в новых правилах проезда в Киевском метрополитене "музыкальные инструменты" убрали из перечня предметов, которые можно провозить.

"Теперь музыкантов, которые заходят на станцию, заставляют оплатить за проезд дважды – за себя и за контрабас или виолончель. Музыканты отмечают, что одного из них заставили заплатить за провоз в подземке тромбона. Хочу подчеркнуть, что для большинства музыкантов, студентов, преподавателей виолончель не просто личная вещь, она является неотъемлемой частью их преподавательской практики и профессиональной деятельности. Такое решение – это серьезный удар по кошельку музыкантов", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Коптенкова, преподаватель по классу скрипки и президент общественной организации преподавателей струнников ESTA Украина.

От депутатов Киеврады требуют внести изменения в правила проезда в Киевском метрополитене и разрешить бесплатно перевозить музыкальные инструменты, как это было раньше. Музыканты уже написали письма нескольким депутатам Киеврады, но пока ответа от них нет.

"Виолончель нельзя перевозить в маршрутном такси. Виолончель дорого каждый день возить на такси. Автобусы, метро и трамваи не являются тем транспортом, который удобно и своевременно в условиях вечных напряженных трафиков довезет жителя города к работе или учебе", – отмечают музыканты.

В киевской подземке говорят, что сотрудники на кассах действуют четко согласно правилам проезда.

"Наши сотрудники просят пассажиров соблюдать правила проезда в метрополитене, а что касается внесения изменений в правила, то такие инициативы нужно направлять в Киевраду, поскольку "Правила пользования метрополитеном утверждают депутаты Киеврады", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

"Мы будет инициировать внесение изменений в правила проезда в метрополитене после того, как изучим этот вопрос. И если нет никаких законодательных препятствий – внесем в правила необходимые изменения. Думаю, наша комиссия поддержит такое решение", – пояснила сайту "Сегодня" Виктория Муха, глава комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Пока точно неизвестно, когда депутаты Киеврады смогут исправить неприятный казус.

Напомним, по новым правилам проезда в метрополитене провозить велосипеды в метро можно только в специальных чехлах или в разобранном виде.

Ранее сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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