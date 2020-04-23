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Киев больше месяца без метро: появились новые фото и видео из закрытой подземки

23 апреля, 16:02

Наталья Руда

В метрополитене продолжаются ремонтные работы

В столичной подземке, которая с вечера 17 марта закрыта на карантин, продолжаются ремонты. В частности, работы, которые раньше проводились по ночам, теперь проводятся в дневное время.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на станциях меняют путевое полотно, рельсы, электрооборудование.

"Выполняются работы по техническому переоснащению сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и тому подобное. На станциях "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота" продолжаются капитальные поочередные ремонты всех эскалаторов, в депо метрополитена проводится техническое обслуживание, ремонты и обкатка подвижного состава", – говорится в сообщении.

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Также в ближайшие дни на "Арсенальной", "Сырце" и "Лукьяновской" начнутся работы по капитальному ремонту "в рамках реализации программы доступности".

Видео: КГГА

Напомним, что карантин в Украине на днях продлили до 11 мая. При этом в кулуарах Киеврады называлось датой окончания карантина 15 мая, но официально чиновники это число пока не называют.

Ранее мы уже показывали, как работает метро на карантине:

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Подольско-Воскресенский мост Киев метро карантин

Источник: Сегодня

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