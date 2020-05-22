Киев целый день парализован тянучками, а пассажиры перекрывают проезд (видео)

В Киеве в пятницу, 22 мая, с самого утра дороги парализованы тянучками. И если утром транспортный коллапс наблюдался с выездом с Левого берега, то теперь заблокирован пробками проезд в центре города, на Большой Окружной, на Теремках.

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Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 15:30 в городе зафиксировано более 10 ДТП. Усложнен проезд на Северном мосту в сторону "Почайны", на проспектах Героев Сталинграда и Степана Бандеры, а также на улице Богатырской. Также тянучки на Автозаводской, Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской.

Также проблематично проехать на Гаванском мосту и по Набережно-Рыбальской.

Ситуация с проездом на Гаванском мосту 22 мая

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В центре также сложно проехать – стоят улицы Грушевского, Парковая дорога, Набережное шоссе, бульвар Шевченко, Большая Васильковская, Скоропадского, Бассейная, Мечникова, Саксаганского, Жилянская.

Парализован проезд на мосту Метро в сторону Левого берега. Мост Патона пока свободен, однако многокилометровые заторы есть на бульваре Дружбы Народов почти от Лыбедской площади. Также не проехать на бульваре Леси Украинки, по улицам Бойчука, Болсуновской, Подвысоцкого.

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Дарницкий мост свободен, на Южном мосту уже начинаются тянучки, пробки есть на Саперно-Слободской. Катастрофическая ситуация с проездом на Большой Окружной, на улице Заболотного и на Столичном шоссе.

Парализован пробками проспект Победы из центра – тянучки начинаются в районе Политеха. Также стоят улица Гетьмана и проспект Лобановского.

Также с перебоями ходит общественный транспорт. Как сообщает "Киевпастранс", на улице Кибальчича-Курнатовского пассажир без специального билета перекрыл проезд трамваев №28Д. На место вызвали полицию, на данный момент движение транспорт уже восстановили с отклонением от графика.

Напомним, что с 23 мая в столице был запланирован запуск общественного транспорта в обычном режиме, а с 25 мая – запуск метрополитена. Вместе с тем, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, столица пока что не может в полной мере начать второй этап выхода из карантина, однако он обратился к Кабмину с просьбой все же разрешить возобновить работу общественного транспорта в столице, так как на дорогах наблюдается транспортный коллапс.

Также новости "Сегодня" писали о том, подорожает ли в Киеве проезд.

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