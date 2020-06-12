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Киев меняет правила для льготников: людям без столичной прописки придется платить за проезд

12 июня, 12:49

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

С 1 июля придется покупать билет, но за него предусмотрена компенсация

С 1 июля столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", – отметил Виталий Кличко.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

  • приобрести билет любым удобным способом;
  • воспользоваться им в общественном транспорте
  • сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку – при уплате банковской картой;
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Еще раз подчеркиваю – такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении государственного "Ощадбанка".

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Напомним, в марте в Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации эпидемической ситуации. "Это вынужденная ограничительная мера, которая будет стимулировать людей пожилого возраста, которые в группе риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу и оставаться дома", - заявил мэр города Алексей Каспрук.

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Киев билет компенсации столица льготы проезд

Источник: Сегодня

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