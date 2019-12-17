Киев остановился в масштабных пробках из-за протестов и столкновений под Радой

Киев после обеда во вторник, 17 декабря, остановился в масштабных пробках. Как свидетельствуют данные Google Maps, центр столицы, где с самого утра продолжаются протесты и столкновения, буквально парализовали заторы.
Как писали новости "Сегодня", стычки произошли между правоохранителями и активистами, протестующими против принятия рынка земли. С обеих сторон есть пострадавшие.
Так, улица Грушевского перекрыта, серьезные пробки на бульваре Леси Украинки, Крещатике, Парковой дороге, в районе Льва Толстого.
Кроме того, застыл проспект Лобановского, Большая окружная, Столичное шоссе, проспект Победы.
Напомним, что 17 декабря под Радой проходят четыре митинга: против открытия рынка земли; "евробляхеры" требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей; митинг против законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации; члены Федерации профсоюзов Украины вышли в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест.
Также смотрите видео столкновений:
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