Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Киев остановился в пробках

9 июля, 10:46

Многочисленные заторы наблюдаются на проспекте Победы

Фото: Александр Марущак, Сегодня

По состоянию на 10:45 на дорогах Киева заметное значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, многочисленные заторы наблюдаются на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская".

Также, водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана. 

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Чорновила, Васильковской, Коммунальной. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, Богатырской. 

Кроме того, затруднено движение по Воздухофлотскому проспекту, бульвару Тараса Шевченко, улицам Саксаганского и Жилянской, проспекту Валерия Лобановского, улицам Юрия Илленко, Набережно-Крещатицкой, Новоконстантиновской, Набережно-Рыбальской. 

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина. 

Движение на мостах – Дарницком, Южном, Северном, Патона – затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно. 

Напомним, то до конца года полностью перекрыли движение на половине Борщаговского моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook даже опубликовало фотографию путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), полотно которого превратилось в решето.

Как мы писали ранее, в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, пробки, движение, пробки в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость " Киев остановился в пробках". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевском метро произошло ЧП с пассажиркой: стали известны подробности

2 июля, 11:56

Женщина упала с эскалатора и сильно ушибла лицо, также у нее рассечение руки

В Киеве частично ограничат движение на развязке моста Патона

3 июля, 10:58

Дорожники будут снимать верхний слой асфальта в ночь на 5 июля

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Что делать, если все бесит и охота на всех орать. Пять советов

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Как узнать, что шины износились: 4 главных признака

Чемпионат мира-2022 проведут в России? 

«Чистая победа». Как «Канело» перехитрил Головкина

12 причин, почему твоя машина не заводится

Прощай, "Спартак". Лучше – до свидания

Гончаренко устроил спор с судьями: "Вы что?" (Видео)

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь