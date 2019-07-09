Киев остановился в пробках

Многочисленные заторы наблюдаются на проспекте Победы

Фото: Александр Марущак, Сегодня

По состоянию на 10:45 на дорогах Киева заметное значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, многочисленные заторы наблюдаются на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская".

Также, водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Чорновила, Васильковской, Коммунальной. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, Богатырской.

Кроме того, затруднено движение по Воздухофлотскому проспекту, бульвару Тараса Шевченко, улицам Саксаганского и Жилянской, проспекту Валерия Лобановского, улицам Юрия Илленко, Набережно-Крещатицкой, Новоконстантиновской, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах – Дарницком, Южном, Северном, Патона – затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, то до конца года полностью перекрыли движение на половине Борщаговского моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook даже опубликовало фотографию путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), полотно которого превратилось в решето.

Как мы писали ранее, в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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