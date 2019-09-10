Киев остановился в пробках, на Борщаговке – транспортный коллапс и масштабные очереди на остановках

С ремонтом Борщаговского и Шулявского путепровода киевлянам приходится тратить на дорогу по несколько часов

Фото: паблик "Борщаговка" в Facebook

В Киеве утром во вторник, 10 сентября, наблюдаются многочисленные заторы. Как следует из данных Google Maps, по городу произошло более 10 аварий, при этом наихудшая ситуация с движением транспорта – на столичной Борщаговке.

В частности, как сообщают жители микрорайона в паблике "Борщаговка" на Facebook, из-за загруженность дорог и неработающего скоростного трамвая люди вынуждены стоять в масштабных очередях на остановках общественного транспорта, который уже переполнен. В частности, киевляне публикуют фотографии очередей.

Вместе с тем, водители сообщают о сложной ситуации на Гната Юры, Победы, академика Палладина, Космонавта Комарова.

Скриншот Реклама

Фото: паблик "Борщаговка" в Facebook

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Также в заторах застыло Надднепрянское шоссе, небольшие тянучки есть на Южном мосту, Дарницкий мост – свободен, мост Метро сегодня утром тоже в пробках, а на Северном мосту с движением проблем нет.

В центре – традиционно пробки на бульваре Леси Украинки и на Подоле.

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Новости "Сегодня" писали, что в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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